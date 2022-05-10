https://sputnik-abkhazia.ru/20220510/kodorskaya--krepost-pod-ugrozoy-ischeznoveniya-iz-za-podmyva-berega-reki-1039027399.html

Кодорская крепость под угрозой исчезновения из-за подмыва берега реки

Кодорская крепость под угрозой исчезновения из-за подмыва берега реки

Работы по укреплению берега, который примыкает к Кодорской крепости проводились в 2017 году. 10.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-10T09:37+0300

2022-05-10T09:37+0300

2022-05-10T09:37+0300

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СУХУМ, 10 мая - Sputnik. Кодорская крепость в селе Атара Очамчырского района под угрозой исчезновения из-за подмыва берега реки. Об этом в эфире радио Sputnik сообщил директор Института экологии Роман Дбар.Пару недель назад специалисты института во время мониторинга берегов обнаружили, что во время весеннего паводка река подмыла берег и разрушила Восточную стену крепости.Пятилетняя отсрочка: гибель или спасение Кодорской крепости>>Он подчеркнул, что это событие является поводом, чтобы вновь обратиться к этой проблеме. "Дело в том, что сравнительно недавно подобного рода событие произошло и с одной из башен Великой Абхазской стены, которая располагалась на берегу реки Келасур. Сегодня найти остатки этой башни практически невозможно, потому что она уже давно размыта и разрушена”, - сказал Дбар.Эколог отметил необходимость ревизии всех памятников историко-архитектурного наследия, так как, “если они однажды окажутся разрушены, то восстановить уже будет невозможно”.Под угрозой разрушения остается Генуэзская крепость в селе Кындыг, которая известна под названием Сан-Тамазо. По его убеждению, не нужно полагаться на "частные инициативы, касающиеся охраны уникальных памятников исторического наследия, а подготовить комплексный план" на государственном уровне, который позволил бы сначала исследовать и оценить ситуацию, а затем и приступить к планомерной методичной защите этих сооружений от природного разрушения.В Министерстве культуры сообщили Sputnik, что уже в курсе ситуации. Однако ведомство не в состоянии самостоятельно спасти памятник, который “имеет огромное значение” и состоит в списке историко-культурных заповедников Абхазии."Если мы потеряем этот памятник, то не будет смысла там делать историко-культурный заповедник. В селе Атара нет такого значимого объекта, как Кодорская крепость, это и в плане туризма. Сама ситуация очень сложная, крепость стоит на высоте около 40-50 метров над обрывом, который подмывается рекой Кодор. У нас, у Министерства культуры, нет спецтехники, которая могла бы проводить такие работы. Мы смогли только выехать, снять объект с помощью дрона, мы поставили наше руководство в известность. Министерство культуры составило письмо премьер-министру, чтобы нам помогли со спецтехникой. Конечно же нам нужна помощь и других структур, которые могут проводить такие сложные работы по берегоукреплению. Надеемся, что нам помогут", - сказал начальник департамента историко-культурного наследия Министерства культуры Абхазии Шандор Кайтан.Он добавил, что в крепости богатый археологический материал, исследовать этот объект необходимо, но для начала его нужно спасти. Речь не идет о реставрации, это дорого. На данном этапе нужна консервация, которая решит проблему с разрушением. Но все пока упирается в финансы.

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