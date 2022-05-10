https://sputnik-abkhazia.ru/20220510/kodorskaya--krepost-pod-ugrozoy-ischeznoveniya-iz-za-podmyva-berega-reki-1039027399.html
Кодорская крепость под угрозой исчезновения из-за подмыва берега реки
Кодорская крепость под угрозой исчезновения из-за подмыва берега реки
Работы по укреплению берега, который примыкает к Кодорской крепости проводились в 2017 году. 10.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-10T09:37+0300
2022-05-10T09:37+0300
2022-05-10T09:37+0300
в абхазии
история
культура
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102134/62/1021346261_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_794c8ea4192bf621aea827808d6c6f6e.jpg
СУХУМ, 10 мая - Sputnik. Кодорская крепость в селе Атара Очамчырского района под угрозой исчезновения из-за подмыва берега реки. Об этом в эфире радио Sputnik сообщил директор Института экологии Роман Дбар.Пару недель назад специалисты института во время мониторинга берегов обнаружили, что во время весеннего паводка река подмыла берег и разрушила Восточную стену крепости.Пятилетняя отсрочка: гибель или спасение Кодорской крепости>>Он подчеркнул, что это событие является поводом, чтобы вновь обратиться к этой проблеме. "Дело в том, что сравнительно недавно подобного рода событие произошло и с одной из башен Великой Абхазской стены, которая располагалась на берегу реки Келасур. Сегодня найти остатки этой башни практически невозможно, потому что она уже давно размыта и разрушена”, - сказал Дбар.Эколог отметил необходимость ревизии всех памятников историко-архитектурного наследия, так как, “если они однажды окажутся разрушены, то восстановить уже будет невозможно”.Под угрозой разрушения остается Генуэзская крепость в селе Кындыг, которая известна под названием Сан-Тамазо. По его убеждению, не нужно полагаться на "частные инициативы, касающиеся охраны уникальных памятников исторического наследия, а подготовить комплексный план" на государственном уровне, который позволил бы сначала исследовать и оценить ситуацию, а затем и приступить к планомерной методичной защите этих сооружений от природного разрушения.В Министерстве культуры сообщили Sputnik, что уже в курсе ситуации. Однако ведомство не в состоянии самостоятельно спасти памятник, который “имеет огромное значение” и состоит в списке историко-культурных заповедников Абхазии."Если мы потеряем этот памятник, то не будет смысла там делать историко-культурный заповедник. В селе Атара нет такого значимого объекта, как Кодорская крепость, это и в плане туризма. Сама ситуация очень сложная, крепость стоит на высоте около 40-50 метров над обрывом, который подмывается рекой Кодор. У нас, у Министерства культуры, нет спецтехники, которая могла бы проводить такие работы. Мы смогли только выехать, снять объект с помощью дрона, мы поставили наше руководство в известность. Министерство культуры составило письмо премьер-министру, чтобы нам помогли со спецтехникой. Конечно же нам нужна помощь и других структур, которые могут проводить такие сложные работы по берегоукреплению. Надеемся, что нам помогут", - сказал начальник департамента историко-культурного наследия Министерства культуры Абхазии Шандор Кайтан.Он добавил, что в крепости богатый археологический материал, исследовать этот объект необходимо, но для начала его нужно спасти. Речь не идет о реставрации, это дорого. На данном этапе нужна консервация, которая решит проблему с разрушением. Но все пока упирается в финансы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210430/Takie-obstoyatelstva-Schastnyy-ob-itogakh-proekta-Tayny-Velikoy-Abkhazskoy-steny-1032327647.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211016/abkhazskie-uchenye-vpervye-pristupili-k-raskopkam-kodorskoy-kreposti-1035906089.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211018/arkheolog-schastnyy-o-raskopkakh-v-kodorskoy-kreposti-bogaty-nakhodkami--1035956260.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102134/62/1021346261_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_4c897dbf9109d30ed8e850e830f9bcd1.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
история, культура, абхазия
Кодорская крепость под угрозой исчезновения из-за подмыва берега реки
Работы по укреплению берега, который примыкает к Кодорской крепости проводились в 2017 году.
СУХУМ, 10 мая - Sputnik. Кодорская крепость в селе Атара Очамчырского района под угрозой исчезновения из-за подмыва берега реки. Об этом в эфире радио Sputnik сообщил директор Института экологии Роман Дбар.
Пару недель назад специалисты института во время мониторинга берегов обнаружили, что во время весеннего паводка река подмыла берег и разрушила Восточную стену крепости.
“В 2017 году были проведены работы по укреплению берега, который примыкает к Кодорской крепости. Тогда после очередного подмыва берега, сложилась весьма опасная ситуация, которая могла привести к обвалу крутого берега и следовательно к тому, что крепость могла обрушиться в реку. Тогда еще были проведены эти работы, и было сказано, что этого хватит на пять лет. Так собственно говоря и произошло", - отметил Дбар.
Он подчеркнул, что это событие является поводом, чтобы вновь обратиться к этой проблеме.
"Дело в том, что сравнительно недавно подобного рода событие произошло и с одной из башен Великой Абхазской стены, которая располагалась на берегу реки Келасур. Сегодня найти остатки этой башни практически невозможно, потому что она уже давно размыта и разрушена”, - сказал Дбар.
Эколог отметил необходимость ревизии всех памятников историко-архитектурного наследия, так как, “если они однажды окажутся разрушены, то восстановить уже будет невозможно”.
Под угрозой разрушения остается Генуэзская крепость в селе Кындыг, которая известна под названием Сан-Тамазо.
"Это крепость XIII века и она находится над клифом, то есть обрывом морского берега. И ее разрушение - вопрос не очень далекого будущего”, - предупредил Роман Дбар.
По его убеждению, не нужно полагаться на "частные инициативы, касающиеся охраны уникальных памятников исторического наследия, а подготовить комплексный план" на государственном уровне, который позволил бы сначала исследовать и оценить ситуацию, а затем и приступить к планомерной методичной защите этих сооружений от природного разрушения.
В Министерстве культуры сообщили Sputnik, что уже в курсе ситуации. Однако ведомство не в состоянии самостоятельно спасти памятник, который “имеет огромное значение” и состоит в списке историко-культурных заповедников Абхазии.
"Если мы потеряем этот памятник, то не будет смысла там делать историко-культурный заповедник. В селе Атара нет такого значимого объекта, как Кодорская крепость, это и в плане туризма. Сама ситуация очень сложная, крепость стоит на высоте около 40-50 метров над обрывом, который подмывается рекой Кодор. У нас, у Министерства культуры, нет спецтехники, которая могла бы проводить такие работы. Мы смогли только выехать, снять объект с помощью дрона, мы поставили наше руководство в известность. Министерство культуры составило письмо премьер-министру, чтобы нам помогли со спецтехникой. Конечно же нам нужна помощь и других структур, которые могут проводить такие сложные работы по берегоукреплению. Надеемся, что нам помогут", - сказал начальник департамента историко-культурного наследия Министерства культуры Абхазии Шандор Кайтан.
Он добавил, что в крепости богатый археологический материал, исследовать этот объект необходимо, но для начала его нужно спасти. Речь не идет о реставрации, это дорого. На данном этапе нужна консервация, которая решит проблему с разрушением. Но все пока упирается в финансы.