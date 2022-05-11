https://sputnik-abkhazia.ru/20220511/produkty-v-abkhazii-vyrosli-v-tsene-do-60-za-poslednie-mesyatsy-1039057995.html

Продукты в Абхазии выросли в цене до 60% за последние месяцы

Продукты в Абхазии выросли в цене до 60% за последние месяцы

Стоит ли ждать снижения цен на продукты питания и с какими проблемами сталкиваются оптовики, снабжающие страну продовольствием, рассказал абхазский... 11.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-11T19:20+0300

2022-05-11T19:20+0300

2022-05-11T19:20+0300

в абхазии

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СУХУМ, 11 мая - Sputnik. Рост цен на продукты в Абхазии составляет от 30 до 60%, об этом в эфире радио Sputnik сообщил коммерческий директор крупнейшей в республике оптовой компании "Премиум" Адгур Нанба.По его словам, ситуация в мире с началом российской спецоперации по защите Донбасса отразилась на валютном рынке. Это привело к резкому росту цен на все продукты.Так, из-за подорожания цен на некоторые товары, компания на время прекратила их ввоз."Мы осознанно не привозили некоторые продукты, потому что это слишком дорого. <...> На подсолнечное масло цена возросла практически на 100%, потом опустилась. Практически на 60% поднялась цена на сливочное масло, сейчас ее тоже чуть опустили. У нас есть запасы от месяца до двух", - пояснил он.В последние две недели, по словам Нанба, наблюдается небольшое снижение цен порядка 10-15 % на определенные виды товаров. Однако серьезных изменений ожидать пока не приходится. Предприниматель считает, что ощутимое снижение цен может быть только в случае установления стабильности на валютном рынке.Сегодня правительство Абхазии не регулирует рынок продуктов. Из-за этого в разных торговых объектах цены резко отличаются. По мнению Нанба, определенную продуктовую корзину все же необходимо контролировать, чтобы люди не ощущали резкого роста цен.Подорожание продуктов - не единственная проблема, с которыми сталкиваются абхазские предприниматели, возникли сложности и с наличием того или иного товара на российском рынке и с доставкой.Впереди летний курортный сезон. В Абхазии ожидают большой турпоток. Однако предприниматель выражает опасения, что поставщики могут не справиться и будет дефицит продуктов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220430/eksperty-predupredili-o-posledstviyakh-rosta-prodovolstvennykh-tsen-1038906011.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220511/predprinimatel-rasskazal-zhdat-li-snizheniya-tsen-na-produty-v-abkhazii--1039054948.html

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продукты, продовольствие, цены, новости