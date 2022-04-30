https://sputnik-abkhazia.ru/20220430/eksperty-predupredili-o-posledstviyakh-rosta-prodovolstvennykh-tsen-1038906011.html
Эксперты предупредили о последствиях роста продовольственных цен
Эксперты предупредили о последствиях роста продовольственных цен
Последствия антироссийских ограничений и ответных мер, предпринятых Россией, в первую очередь на себе ощутят бедные и развивающиеся страны, зависящие от... 30.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-30T13:53+0300
2022-04-30T13:53+0300
2022-04-30T13:53+0300
продовольствие
россия
кризис
экономика
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СУХУМ, 30 апр - Sputnik. Резкое подорожание продовольствия, связанное с военным конфликтом на Украине и санкциями, наложенными на Россию, может привести к волнениям в ряде стран, сообщает РИА Новости со ссылкой на опрошенных экспертов.Еще один источник РИА из американских академических кругов рассказал, что экономическая война против России сильно ударила по глобальной продовольственной безопасности, особенно потому, что цены на продовольствие зависят еще и от цен на топливо. По мнению эксперта, ограничение экспорта со стороны стран-производителей продовольствия означает их желание создать большие запасы продуктов. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров высказывал обеспокоенность в связи с продовольственным кризисом, причиной которому стали антироссийские санкции. Министр подчеркнул, что Россия осознает значимость поставок продуктов питания и других социально значимых товаров в страны Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока, и будет добросовестно исполнять свои обязательства по экспорту сельхозпродукции даже в условиях беспрецедентного давления. Россия и Украина в 2021 году вошли в число главных мировых поставщиков основных продуктов питания, в том числе пшеницы и кукурузы, по оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО). Помимо этого, Россия стала ведущим экспортером азотных удобрений, вторым по величине поставщиком калийных удобрений и третьим крупнейшим поставщиком фосфорных удобрений.После введения беспрецедентных санкций против России со стороны западных стран, президент страны Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Основной целью действий западных стран Путин назвал ухудшение жизни миллионов людей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220422/protiv-zapada-u-rossii-est-oruzhie-namnogo-strashnee-raket-1038775276.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220417/italyantsy-o-roste-tsen-na-produkty-oni-izdevayutsya-1038695245.html
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продовольствие, россия, кризис, экономика
Эксперты предупредили о последствиях роста продовольственных цен
Последствия антироссийских ограничений и ответных мер, предпринятых Россией, в первую очередь на себе ощутят бедные и развивающиеся страны, зависящие от поставок энергоносителей и продовольствия.
СУХУМ, 30 апр - Sputnik.
Резкое подорожание продовольствия, связанное с военным конфликтом на Украине и санкциями, наложенными на Россию, может привести к волнениям в ряде стран, сообщает РИА Новости
со ссылкой на опрошенных экспертов.
"К концу 2022 года, вероятно, что еще более 100 миллионов человек на Земле столкнутся с голодом или острым голодом, чего мир еще никогда не видел. Могут произойти гражданские волнения во многих странах Ближнего Востока и Африки", - считает профессор Сильван Шарлебуа из канадского Университета Дэлхаузи.
Еще один источник РИА из американских академических кругов рассказал, что экономическая война против России сильно ударила по глобальной продовольственной безопасности, особенно потому, что цены на продовольствие зависят еще и от цен на топливо.
По мнению эксперта, ограничение экспорта со стороны стран-производителей продовольствия означает их желание создать большие запасы продуктов.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров высказывал обеспокоенность в связи с продовольственным кризисом, причиной которому стали антироссийские санкции. Министр подчеркнул, что Россия осознает значимость поставок продуктов питания и других социально значимых товаров в страны Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока, и будет добросовестно исполнять свои обязательства по экспорту сельхозпродукции даже в условиях беспрецедентного давления.
Россия и Украина в 2021 году вошли в число главных мировых поставщиков основных продуктов питания, в том числе пшеницы и кукурузы, по оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО). Помимо этого, Россия стала ведущим экспортером азотных удобрений, вторым по величине поставщиком калийных удобрений и третьим крупнейшим поставщиком фосфорных удобрений.
После введения беспрецедентных санкций
против России со стороны западных стран, президент страны Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Основной целью действий западных стран Путин назвал
ухудшение жизни миллионов людей.