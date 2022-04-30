https://sputnik-abkhazia.ru/20220430/eksperty-predupredili-o-posledstviyakh-rosta-prodovolstvennykh-tsen-1038906011.html

Эксперты предупредили о последствиях роста продовольственных цен

Эксперты предупредили о последствиях роста продовольственных цен

Последствия антироссийских ограничений и ответных мер, предпринятых Россией, в первую очередь на себе ощутят бедные и развивающиеся страны, зависящие от... 30.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-30T13:53+0300

2022-04-30T13:53+0300

2022-04-30T13:53+0300

продовольствие

россия

кризис

экономика

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СУХУМ, 30 апр - Sputnik. Резкое подорожание продовольствия, связанное с военным конфликтом на Украине и санкциями, наложенными на Россию, может привести к волнениям в ряде стран, сообщает РИА Новости со ссылкой на опрошенных экспертов.Еще один источник РИА из американских академических кругов рассказал, что экономическая война против России сильно ударила по глобальной продовольственной безопасности, особенно потому, что цены на продовольствие зависят еще и от цен на топливо. По мнению эксперта, ограничение экспорта со стороны стран-производителей продовольствия означает их желание создать большие запасы продуктов. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров высказывал обеспокоенность в связи с продовольственным кризисом, причиной которому стали антироссийские санкции. Министр подчеркнул, что Россия осознает значимость поставок продуктов питания и других социально значимых товаров в страны Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока, и будет добросовестно исполнять свои обязательства по экспорту сельхозпродукции даже в условиях беспрецедентного давления. Россия и Украина в 2021 году вошли в число главных мировых поставщиков основных продуктов питания, в том числе пшеницы и кукурузы, по оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО). Помимо этого, Россия стала ведущим экспортером азотных удобрений, вторым по величине поставщиком калийных удобрений и третьим крупнейшим поставщиком фосфорных удобрений.После введения беспрецедентных санкций против России со стороны западных стран, президент страны Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Основной целью действий западных стран Путин назвал ухудшение жизни миллионов людей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220422/protiv-zapada-u-rossii-est-oruzhie-namnogo-strashnee-raket-1038775276.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220417/italyantsy-o-roste-tsen-na-produkty-oni-izdevayutsya-1038695245.html

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продовольствие, россия, кризис, экономика