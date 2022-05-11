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Высокий уровень террористической опасности продлен в Белгородской области
Высокий уровень террористической опасности продлен в Белгородской области
В Белгородской и других областях России, граничащих с Украиной, с 11 апреля введен высокий уровень террористической опасности из-за провокаций ВСУ. 11.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-11T08:50+0300
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СУХУМ, 11 мая – Sputnik. "Желтый" уровень террористической опасности продлили в Белгородской области до 25 мая, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.В Белгородской и других областях России, граничащих с Украиной, с 11 апреля введен "желтый" (средний из трех существующих - прим.) уровень террористической опасности из-за провокаций ВСУ. Так, со стороны Украины неоднократно обстреливались приграничные села, а результатом авиаудара 1 апреля стал крупный пожар на нефтебазе в Белгороде.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220501/pozhar-proizoshel-na-territorii-voennogo-obekta-v-belgorodskoy-oblasti-1038921171.html
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Высокий уровень террористической опасности продлен в Белгородской области
08:50 11.05.2022 (обновлено: 09:45 11.05.2022)
В Белгородской и других областях России, граничащих с Украиной, с 11 апреля введен высокий уровень террористической опасности из-за провокаций ВСУ.
СУХУМ, 11 мая – Sputnik.
"Желтый" уровень террористической опасности продлили в Белгородской области до 25 мая, сообщил
губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"До 25 мая на территории Белгородской области действует "желтый" уровень террористической опасности. Соответствующий документ подписан", – написал губернатор.
В Белгородской и других областях России, граничащих с Украиной, с 11 апреля введен "желтый" (средний из трех существующих - прим.) уровень террористической опасности из-за провокаций ВСУ. Так, со стороны Украины неоднократно обстреливались приграничные села, а результатом авиаудара 1 апреля стал крупный пожар на нефтебазе в Белгороде
.