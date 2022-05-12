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Неадекватным считают в Грузии требование Киева о втором фронте против России
Неадекватным считают в Грузии требование Киева о втором фронте против России
Ранее советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что во время спецоперации у Грузии есть исторический шанс занять Абхазию и Южную... 12.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-12T17:10+0300
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СУХУМ, 12 мая – Sputnik. Депутат грузинского парламента от оппозиционной партии "Гирчи" Сандро Раквиашвили назвал неадекватным требование открыть в Грузии "второй фронт" против России, сообщает Sputnik Грузия. По словам депутата, вступление Грузии в конфликт не облегчит ситуацию на Украине, Киеву в этом случае поможет открытие второго фронта более крупными странами – Америкой, Китаем, Японией или Польшей. Если более серьезные игроки не могут ввязаться в конфликт против России, то не нужно требовать этого от Грузии, а у тех, кто акцентирует на этом внимание, по словам Раквиашвили, "должны быть другие причины".Хотя Тбилиси осудил спецоперацию России на Украине, в том числе поддержав антироссийскую резолюцию ООН, а также присоединившись к санкциям ЕС в отношении Донбасса, Киев не раз критиковал грузинское правительство за нежелание занять более активную позицию.Так, Грузия открыто заявила об отказе следовать примеру западных партнеров и вводить санкции против России и российских граждан, объяснив это нежеланием вредить национальным интересам страны.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220505/gruziya-ne-budet-pomogat-ukraine-oruzhiem-i-otkrytiem-vtorogo-fronta-1038976519.html
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Неадекватным считают в Грузии требование Киева о втором фронте против России
17:10 12.05.2022 (обновлено: 17:27 12.05.2022)
Ранее советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что во время спецоперации у Грузии есть исторический шанс занять Абхазию и Южную Осетию.
СУХУМ, 12 мая – Sputnik.
Депутат грузинского парламента от оппозиционной партии "Гирчи" Сандро Раквиашвили назвал неадекватным требование открыть в Грузии "второй фронт" против России, сообщает Sputnik Грузия
.
По словам депутата, вступление Грузии в конфликт не облегчит ситуацию на Украине, Киеву в этом случае поможет открытие второго фронта более крупными странами – Америкой, Китаем, Японией или Польшей.
"У них не хватает смелости для такой дискуссии. Все понимают, что говорить об этом неадекватно. Из-за этого почему-то больше говорят о Грузии", – отметил Раквиашвили.
Если более серьезные игроки не могут ввязаться в конфликт против России, то не нужно требовать этого от Грузии, а у тех, кто акцентирует на этом внимание, по словам Раквиашвили, "должны быть другие причины".
Хотя Тбилиси осудил спецоперацию России на Украине, в том числе поддержав антироссийскую резолюцию ООН, а также присоединившись к санкциям ЕС в отношении Донбасса, Киев не раз критиковал грузинское правительство за нежелание занять более активную позицию.
Так, Грузия открыто заявила об отказе следовать примеру западных партнеров и вводить санкции против России и российских граждан, объяснив это
нежеланием вредить национальным интересам страны.