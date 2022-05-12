https://sputnik-abkhazia.ru/20220512/neadekvatnym-schitayut-v-gruzii-trebovanie-kieva-o-vtorom-fronte-protiv-rossii-1039073156.html

Неадекватным считают в Грузии требование Киева о втором фронте против России

Неадекватным считают в Грузии требование Киева о втором фронте против России

Ранее советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что во время спецоперации у Грузии есть исторический шанс занять Абхазию и Южную... 12.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-12T17:10+0300

2022-05-12T17:10+0300

2022-05-12T17:27+0300

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СУХУМ, 12 мая – Sputnik. Депутат грузинского парламента от оппозиционной партии "Гирчи" Сандро Раквиашвили назвал неадекватным требование открыть в Грузии "второй фронт" против России, сообщает Sputnik Грузия. По словам депутата, вступление Грузии в конфликт не облегчит ситуацию на Украине, Киеву в этом случае поможет открытие второго фронта более крупными странами – Америкой, Китаем, Японией или Польшей. Если более серьезные игроки не могут ввязаться в конфликт против России, то не нужно требовать этого от Грузии, а у тех, кто акцентирует на этом внимание, по словам Раквиашвили, "должны быть другие причины".Хотя Тбилиси осудил спецоперацию России на Украине, в том числе поддержав антироссийскую резолюцию ООН, а также присоединившись к санкциям ЕС в отношении Донбасса, Киев не раз критиковал грузинское правительство за нежелание занять более активную позицию.Так, Грузия открыто заявила об отказе следовать примеру западных партнеров и вводить санкции против России и российских граждан, объяснив это нежеланием вредить национальным интересам страны.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220505/gruziya-ne-budet-pomogat-ukraine-oruzhiem-i-otkrytiem-vtorogo-fronta-1038976519.html

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