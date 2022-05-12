https://sputnik-abkhazia.ru/20220512/pustovalov-provel-mezhvedomstvennoe-soveschanie-po-voprosam-bezopasnosti-otdykhayuschikh-1039078509.html

Пустовалов провел межведомственное совещание по вопросам безопасности отдыхающих

Пустовалов провел межведомственное совещание по вопросам безопасности отдыхающих

В 2021 году СГБ Абхазии зафиксировала 11 миллионов пересечений государственной границы туристами и туристическими группами, ожидается, что показатели этого... 12.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-12T21:32+0300

2022-05-12T21:32+0300

2022-05-12T21:32+0300

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СУХУМ, 12 май - Sputnik. Вице-премьер Абхазии Сергей Пустовалов провел межведомственную рабочую встречу, посвященную вопросам предотвращения чрезвычайных происшествий в период курортного сезона, сообщает пресс-служба МЧС республики.Во время встречи была признана необходимость разработки единого механизма предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, особенно связанных с безопасностью людей на водных объектах.По словам начальника инспекции МЧС по маломерным судам Тенгиза Сабуа, в 2020 году в Абхазии утонули два человека, а в 2021 - уже 20. Поэтому большой акцент был сделан на подготовке пляжей, оснащении их спасательными постами и обученным персоналом, а также на соблюдении правил эксплуатации маломерных плавсредств в купальных зонах.Еще одной важной темой стал вопрос незарегистрированных туристических групп, отправляющихся в горные походы. Туристы часто не уведомляют МЧС и Минтуризма о своих маршрутах и количестве человек в группе, поэтому при возникновении чрезвычайных ситуаций спасатели тратят недели на поиск людей, пропавших в горах. Подобная проблема касается и спелеологического туризма - многие путешественники также не уведомляют власти о пункте своего назначения.Министр туризма Теймураз Хишба предложил создать туристическую полицию, выявляющую подобные группы, и усилить егерскую службу в горных районах Абхазии.Главы Минздрава и МЧС Эдуард Бутба и Лев Квициния в ходе встречи заявили о необходимости создания модульных пунктов для медиков и спасателей за пределами городов - вдоль трасс, на озере Рица и в Кодорском ущелье. Это позволило бы оперативнее решать вопросы срочной медицинской помощи и доставки пострадавших в больницу. Но реализация идеи упирается в отсутствие достаточного финансирования.Подводя итоги встречи Сергей Пустовалов отметил результативность данного формата обсуждения, который в будущем должен вылиться в принятие конкретных решений на уровне правительства страны.

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абхазия, мчс абхазии, мвд абхазии, курортный сезон, минтуризма