https://sputnik-abkhazia.ru/20220512/v-administratsii-sukhuma-obsudili-podgotovku-k-kurortnomu-sezonu-1039077268.html

В администрации Сухума обсудили подготовку к курортному сезону

В администрации Сухума обсудили подготовку к курортному сезону

В связи с закрытием границ многих стран для российских туристов в Абхазии ожидают беспрецедентного потока отдыхающих. 12.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-12T20:39+0300

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СУХУМ, 12 мая - Sputnik. Заместитель главы администрации Сухума Леон Кварчия провел совещание с руководителями коммунальных служб, посвященное подготовке к летнему курортному сезону. Об этом сообщает пресс-служба столичной администрации.В первую очередь Кварчия обратил внимание на проблему своевременного вывоза мусора. Замдиректора департамента ЖКХ Руслан Авидзба сообщил, что службы, связанные со сбором и вывозом отходов, работают на пределе возможностей, но ситуация улучшится после закупки новой техники - двух самосвалов и тягача.По словам Авидзба, в ближайшее время службы займутся приведением пляжной зоны в надлежащий вид - проведут ревизию кабинок, спусков и лестниц выхода на пляж. Уже ведется работа по очистке ливневых каналов и выходов в море.Начальник Управления "Горстрой" сухумской администрации Астамур Пипия проинформировал, что к началу курортного сезона первый этап работ по замене проводки плафонов и восстановления столбов с парапетами на набережной будет выполнен.Внешний облик набережной обсудили с главным архитектором Сухума Светланой Шаменковой - ей было поручено определить места, в которых можно заниматься выносной торговлей. По словам Шаменковой, каждое обращение будет рассматриваться индивидуально, а по фактом своевольного размещения торговой точки в неположенном месте будут предприниматься административные меры.Шаменкова добавила, что в планах у властей города создание единого торгового ряда на площади у гостиницы "Дэм" и тентовых палаток на улице Воронова. Глава столичной администрации Беслан Эшба добавил, что павильоны должны быть временными - после завершения курортного сезона их уберут.Кроме того, в ходе совещания было принято решение об отмене торговли сувенирами по проспекту Леона - вдоль забора Ботанического сада. По словам Светланы Шаменковой, гости столицы смогут приобрести сувениры в торговых точках на платформе "Гума", проектное решение об их устройстве сейчас прорабатывается и к началу лета места для торговли будут уже подготовлены.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220512/zasedanie-po-voprosam-uproscheniya-perekhoda-abkhazo-rossiyskoy-granitsy-proshlo-v-kabmine-1039069312.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220512/glavnyy-chetverg-agrba-ob-oblike-gagry-i-o-probleme-nezakonnykh-postroek-v-rayone--1039072112.html

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