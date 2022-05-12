https://sputnik-abkhazia.ru/20220512/putin-rasskazal-o-razvitii-rossiyskoy-ekonomiki-v-usloviyakh-sanktsiy-1039073680.html

Путин рассказал о развитии российской экономики в условиях санкций

Путин рассказал о развитии российской экономики в условиях санкций

Антироссийские санкции западных стран были нацелены, в первую очередь, на банковский и финансовый секторы, целью их введения было, по заявлению российских... 12.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-12T18:08+0300

2022-05-12T18:08+0300

2022-05-12T18:08+0300

владимир путин

россия

экономика

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СУХУМ, 12 мая - Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил о том, что российская экономика справляется с внешним давлением в условиях санкций, наложенных западными странами. Об этом сообщает сайт Кремля. Путин добавил, что ниши, опустевшие после ухода с российского рынка западных игроков, уже занимаются отечественными компаниями.Замедлились и темпы инфляции - по словам главы государства, недельный прирост цен опустился до 0,1 процента, это близко к темпам роста, соответствующим целевому ориентиру Центробанка.Президент отметил рост возможностей бюджетной системы - за период с января по апрель профицит консолидированного бюджета составил 2,7 триллиона рублей. А на фоне рекордного положительного сальдо внешнеторгового баланса укрепляется и курс рубля.Кроме того, в 2022 году в России ожидается рекордный урожай, Путин заявил, что планируется собрать 130 миллионов тонн зерна, в том числе 87 миллионов тонн пшеницы. Это позволит не только обеспечить внутренние потребности страны, но и нарастить поставки на глобальный рынок.Также во время вступительной речи глава государства указал на ряд тенденций, которые требуют внимания властей. Прежде всего это касается доходов российских граждан - важнейшего показателя успешности социально-экономической политики. Путин заявил о необходимости обеспечить позитивную динамику, поддержать потребительский спрос и увеличить возможности бизнеса и регионов страны.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220512/putin-sanktsii-protiv-rossii-provotsiruyut-globalnyy-krizis-1039068822.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220505/vzyal-vysotu-chem-obuslovlen-rezkiy-rost-kursa-rublya-1038965754.html

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владимир путин, россия, экономика