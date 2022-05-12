https://sputnik-abkhazia.ru/20220512/putin-sanktsii-protiv-rossii-provotsiruyut-globalnyy-krizis-1039068822.html
Путин: санкции против России провоцируют глобальный кризис
Путин: санкции против России провоцируют глобальный кризис
Российский лидер отметил, что продолжение санкционной политики приведет к труднообратимым последствиям как для ЕС, так и для беднейших государств мира, которые... 12.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-12T15:07+0300
2022-05-12T15:07+0300
2022-05-12T15:07+0300
владимир путин
экономика
санкции
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СУХУМ, 12 мая – Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции, введенные странами Запада, бьют по их собственным экономикам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление главы государства на совещании по экономическим вопросам. Вина за последствия санкций, по словам российского лидера, полностью лежит на элитах западных стран, "которые ради сохранения своего глобального доминирования готовы жертвовать остальным миром".Президент отметил, что в некоторых странах инфляция достигла порога в 20% годовых, а в целом по Европе стоимость товаров увеличилась на 11%. В то же время Россия, по его словам, "уверенно справляется с внешними вызовами", инфляция в стране замедляется и приближается к целевым показателям Центробанка.Кроме того, Путин подчеркнул, что курс рубля укрепляется, и российская национальная валюта была названа лучшей в мире по увеличению стоимости относительно доллара СШАВ дальнейшем, добавил президент, власти будут работать над поддержкой потребительского спроса и обеспечением доходов россиян, увеличат возможности бизнеса и регионов страны. Риски для экономики будут снижаться, в том числе с помощью адресной поддержки, как это было в условиях пандемии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220512/bloomberg-nazval-rubl-luchshey-mirovoy-valyutoy-1039066868.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220511/ssha-stoyat-na-poroge-unichtozheniya-neftedollara-svoimi-rukami-1039049230.html
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владимир путин, экономика, санкции
Путин: санкции против России провоцируют глобальный кризис
Российский лидер отметил, что продолжение санкционной политики приведет к труднообратимым последствиям как для ЕС, так и для беднейших государств мира, которые уже сталкиваются с риском голода.
СУХУМ, 12 мая – Sputnik.
Президент России Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции, введенные странами Запада, бьют по их собственным экономикам. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на выступление главы государства на совещании по экономическим вопросам.
"Эти санкции во многом и провоцируют глобальный кризис. Их авторы, руководствуясь близорукими, раздутыми политическими амбициями, русофобией, в большей степени бьют по собственным национальным интересам, по собственным экономикам, по благополучию своих граждан. Видим это, прежде всего, по резкому росту инфляции в Европе", – заявил Путин.
Вина за последствия санкций, по словам российского лидера, полностью лежит на элитах западных стран, "которые ради сохранения своего глобального доминирования готовы жертвовать остальным миром".
Президент отметил, что в некоторых странах инфляция достигла порога в 20% годовых, а в целом по Европе стоимость товаров увеличилась на 11%. В то же время Россия, по его словам, "уверенно справляется с внешними вызовами", инфляция в стране замедляется и приближается к целевым показателям Центробанка.
Кроме того, Путин подчеркнул, что курс рубля укрепляется, и российская национальная валюта была названа лучшей в мире по увеличению стоимости относительно доллара США
В дальнейшем, добавил президент, власти будут работать над поддержкой потребительского спроса и обеспечением доходов россиян, увеличат возможности бизнеса и регионов страны. Риски для экономики будут снижаться, в том числе с помощью адресной поддержки, как это было в условиях пандемии.