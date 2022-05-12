https://sputnik-abkhazia.ru/20220512/putin-sanktsii-protiv-rossii-provotsiruyut-globalnyy-krizis-1039068822.html

Путин: санкции против России провоцируют глобальный кризис

Путин: санкции против России провоцируют глобальный кризис

Российский лидер отметил, что продолжение санкционной политики приведет к труднообратимым последствиям как для ЕС, так и для беднейших государств мира, которые... 12.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-12T15:07+0300

2022-05-12T15:07+0300

2022-05-12T15:07+0300

владимир путин

экономика

санкции

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СУХУМ, 12 мая – Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции, введенные странами Запада, бьют по их собственным экономикам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление главы государства на совещании по экономическим вопросам. Вина за последствия санкций, по словам российского лидера, полностью лежит на элитах западных стран, "которые ради сохранения своего глобального доминирования готовы жертвовать остальным миром".Президент отметил, что в некоторых странах инфляция достигла порога в 20% годовых, а в целом по Европе стоимость товаров увеличилась на 11%. В то же время Россия, по его словам, "уверенно справляется с внешними вызовами", инфляция в стране замедляется и приближается к целевым показателям Центробанка.Кроме того, Путин подчеркнул, что курс рубля укрепляется, и российская национальная валюта была названа лучшей в мире по увеличению стоимости относительно доллара СШАВ дальнейшем, добавил президент, власти будут работать над поддержкой потребительского спроса и обеспечением доходов россиян, увеличат возможности бизнеса и регионов страны. Риски для экономики будут снижаться, в том числе с помощью адресной поддержки, как это было в условиях пандемии.

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владимир путин, экономика, санкции