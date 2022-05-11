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В России обнародовали новые данные об опытах США над украинцами

В России обнародовали новые данные об опытах США над украинцами

По данным российского военного ведомства, на Украине действовала сеть из более чем 30 биолабораторий, работавших в интересах Пентагона. 11.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-11T18:12+0300

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СУХУМ, 11 мая - Sputnik. Минобороны России получило новые данные об опытах США в биолабораториях на Украине, их представил начальник войск РХБЗ российской армии Игорь Кириллов."Нами получены новые сведения, раскрывающие подробности бесчеловечных экспериментов Пентагона над гражданами Украины в психиатрической больнице № 1 (село Стрелечье Харьковской области). Основной категорией подопытных являлась группа пациентов мужского пола в возрасте 40-60 лет с высокой стадией физического истощения", - сообщил генерал.Согласно полученным ведомством данным, задействованные в биоразработках эксперты скрывали свою принадлежность к Штатам, приезжая на Украину через третьи страны. По сути, Украина стала полигоном Пентагона для разработки компонентов биооружия и тестирования новых образцов препаратов, констатирует российское Минобороны.Ведомство подтвердило, что участниками этой схемы были неправительственные фонды, подконтрольные руководству Демократической партии США, и крупные фармкомпании, в том числе Pfizer, Moderna, американская Merck и связанная с Пентагоном Gilead.В программе участвовали и украинские госструктуры, которые скрывали незаконную деятельность, проведение полевых и клинических испытаний, а также предоставление необходимого биоматериала, следует из брифинга начальника РХБЗ.В январе иностранцев, проводивших исследования, эвакуировали, а оборудование и препараты вывезли в западные области Украины. В ходе спецоперации на Украине российские специалисты Минобороны посетили две биолаборатории в Мариуполе и зафиксировали следы экстренного уничтожения документов."Анализ сохранившейся документации свидетельствует об использовании Мариуполя в качестве регионального центра для сбора и паспортизации возбудителя холеры. Отобранные штаммы направлялись в Центр общественного здоровья в Киеве, на который возложены функции по дальнейшей отправке биоматериалов в США", - указал Кириллов.Деятельность эта велась с 2014 года, о чем свидетельствуют акты передачи штаммов. А обнаруженный в лаборатории акт уничтожения коллекции патогенов от 25 февраля текущего года подтвердил проведение работ с возбудителями холеры, туляремии и сибирской язвы.С началом российской военной спецоперации США вывезли все необходимое для продолжения военно-биологической программы из Украины, где действовала сеть из более 30 биолабораторий Пентагона.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220317/minoborony-rossii-rasskazalo-o-planakh-ssha-po-sozdaniyu-biooruzhiya-na-ukraine-1038165513.html

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