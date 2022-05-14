https://sputnik-abkhazia.ru/20220514/abkhazskie-tayboksery-zanyali-14-prizovykh-mest-na-kubke-krasnodarskogo-kraya-1039105190.html

Абхазские тайбоксеры заняли 14 призовых мест на Кубке Краснодарского края

Абхазские тайбоксеры заняли 14 призовых мест на Кубке Краснодарского края

Кубок Краснодарского края по тайскому боксу прошел 11-14 мая в столице Кубани. 14.05.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 14 мая - Sputnik. Абхазские тайбоксеры успешно выступили на Кубке Краснодарского края, завоевав медали всех достоинств, сообщает Госкомспорта республики.В соревнованиях приняли участие более 300 участников, рассказал президент Федерации тайского бокса Абхазии "Георгий Победоносец", главный тренер сборной по этому виду спорта Теймураза Гергедава.По его словам, турнир был корректировочный и абхазские спортсмены выступали в состав сборной команды Краснодарского края.Воспитанники Гергедава завоевали две золотые, пять серебряных и семь бронзовых медалей.Более того, лучшим бойцом турнира был признан спортсмен из Абхазии Сероб Геворгян.Тренируют абхазских бойцов муай-тай Теймураз Гергедава, Владимир Дымнич и Спартак Кирия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220306/abkhazskie-tayboksery-zavoevali-devyat-zolotykh-medaley-na-turnire-v-gelendzhike-1037971188.html

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