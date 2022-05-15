Кубок первого абхазо-адыгского чемпионата по мини-футболу разыграли в Москве
17:36 15.05.2022 (обновлено: 19:30 15.05.2022)
© Foto / Мадина АвидзбаКубок первого абхазо-адыгского чемпионата разыграли в Москве
© Foto / Мадина Авидзба
В Москве завершился межвузовский чемпионат по мини-футболу среди московских студентов из абхазо-адыгской языковой семьи.
МОСКВА, 15 мая - Sputnik, Анжелика Бения. Кубок первого межвузовского чемпионата по мини-футболу забрала команда "МИСиС", которая обыграла "МГУ" со счетом 6:2 в воскресенье 15 мая.
Сегодня же сражались еще две команды, но уже за третье место: сборная "Финуниверситета" обыграла "МГЮА" со счетом 4:2.
Временный поверенный в делах Республики Абхазия в России Мадина Авидзба выразила надежду, что межвузовские чемпионаты по мини-футболу среди московских студентов абхазо-адыгской языковой семьи станут доброй традицией. Подобные инициативы абхазских студенческих землячеств заслуживают высокой оценки и поддержки, отметила она.
"Идея абхазского землячества МГИМО проводить подобные матчи всем понравилась. С огромным удовольствием наблюдала в Лужниках студенческие футбольные баталии. Нужно отметить, что сегодня весенняя Москва стала спортивной. Утром состоялся и массовый забег по улицам столицы – московский полумарафон, и финал нашего чемпионата в Лужниках. Очень активными были и болельщики. Подбадривали, аплодировали. Игра была по-спортивному красивой и зрелищной. И завершилось мероприятие не только торжественной церемонией награждения, но и красивыми абхазскими и адыгскими танцами в исполнении юношей и девушек. Победителям чемпионата поздравления, всем участникам этих игр самые искренние пожелания успехов и будущих побед", – сказала Авидзба.
Лучших игроков отметили индивидуальными наградами. Лучшим вратарем был назван Эснат Квирая, защитником Владислав Айба, бомбардиром Аляс Сангулия и как лучший игрок был выделен Георгий Каджая.
Игрок второй лиги клуба "Торпедо", студент второго курса МИСиС Георгий Каджая играет в большой профессиональный футбол с пяти лет.
"Игра легко нам давалась. За первый тайм умудрились забить три быстрых гола. Во втором уже пропустили парочку. Благодаря чемпионату с командой еще больше сблизились, завели новые знакомства, среди абхазов, адыгов и кабардинцев. Этим и запомнится чемпионат", – отметил он.
Игрок команды "МГЮА" ( которая проиграла в матче за третье место - прим.) Амур Коцев (Институт Прокуратуры, 4 курс) признался, что результатом чемпионата недоволен.
"Все ребята из нашей команды – достойные представители своих землячеств. Благодарен им за самоотверженность, также сопернику спасибо за хорошую игру, сегодня удача была не на нашей стороне. Наш университет славится своим стремлением к победе на любых мероприятиях, любого формата, так что, на следующем турнире мы будем идти только за чемпионством, так же, как и на этом, но с еще большим рвением. Спасибо организаторам за возможность обрести новые знакомства и за доброе дело, которое сплачивает братские народы", – сказал Коцев.
Чемпионат организован Абхазским землячеством МГИМО при поддержке Посольства Республики Абхазия в России, Московской абхазской диаспоры, представительства республики Адыгея в Москве.
Турнир прошел в Лужниках, в академии Paris Saint Germain, всего в нем приняли участие представители восьми московских университетов.
10 апреля, 21:19