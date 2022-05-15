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Кубок первого абхазо-адыгского чемпионата по мини-футболу разыграли в Москве

Кубок первого абхазо-адыгского чемпионата по мини-футболу разыграли в Москве

В Москве завершился межвузовский чемпионат по мини-футболу среди московских студентов из абхазо-адыгской языковой семьи. 15.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-15T17:36+0300

2022-05-15T17:36+0300

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МОСКВА, 15 мая - Sputnik, Анжелика Бения. Кубок первого межвузовского чемпионата по мини-футболу забрала команда "МИСиС", которая обыграла "МГУ" со счетом 6:2 в воскресенье 15 мая.Сегодня же сражались еще две команды, но уже за третье место: сборная "Финуниверситета" обыграла "МГЮА" со счетом 4:2.Временный поверенный в делах Республики Абхазия в России Мадина Авидзба выразила надежду, что межвузовские чемпионаты по мини-футболу среди московских студентов абхазо-адыгской языковой семьи станут доброй традицией. Подобные инициативы абхазских студенческих землячеств заслуживают высокой оценки и поддержки, отметила она.Лучших игроков отметили индивидуальными наградами. Лучшим вратарем был назван Эснат Квирая, защитником Владислав Айба, бомбардиром Аляс Сангулия и как лучший игрок был выделен Георгий Каджая.Игрок второй лиги клуба "Торпедо", студент второго курса МИСиС Георгий Каджая играет в большой профессиональный футбол с пяти лет."Игра легко нам давалась. За первый тайм умудрились забить три быстрых гола. Во втором уже пропустили парочку. Благодаря чемпионату с командой еще больше сблизились, завели новые знакомства, среди абхазов, адыгов и кабардинцев. Этим и запомнится чемпионат", – отметил он.Игрок команды "МГЮА" ( которая проиграла в матче за третье место - прим.) Амур Коцев (Институт Прокуратуры, 4 курс) признался, что результатом чемпионата недоволен.Чемпионат организован Абхазским землячеством МГИМО при поддержке Посольства Республики Абхазия в России, Московской абхазской диаспоры, представительства республики Адыгея в Москве.Турнир прошел в Лужниках, в академии Paris Saint Germain, всего в нем приняли участие представители восьми московских университетов.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220410/abkhazo-adygeyskiy-chempionat-po-mini-futbolu-otkrylsya-v-moskve-1038584830.html

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