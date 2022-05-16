https://sputnik-abkhazia.ru/20220516/mvd-abkhazii-obnaruzhilo-mayning-fermu-v-sukhumskom-rayone-1039129957.html
МВД Абхазии обнаружило майнинг-ферму в Сухумском районе
МВД Абхазии обнаружило майнинг-ферму в Сухумском районе
До конца года в Абхазии действуют ограничения на потребление электроэнергии для майнинговых ферм и ввоз в республику товаров, предназначенных для добычи... 16.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-16T20:52+0300
2022-05-16T20:52+0300
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СУХУМ, 16 мая - Sputnik. Сотрудники Министерства внутренних дел Абхазии совместно с департаментом по техническому и энергетическому надзору Госстандарта обнаружили майниг-ферму в селе Яштуха Сухумского района. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.Сотрудники ведомства изъяли аппараты для майнинга и поместили их на ответственное хранение на специализированный склад. На гражданина Ханчаляна был составлен протокол по части 2 статьи 96.1 Кодекса Абхазии об административных правонарушениях.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220512/bzhaniya-provel-soveschanie-po-voprosam-energetiki-i-mayninga-kriptovalyut-1039062374.html
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новости, абхазия, майнинг в абхазии
МВД Абхазии обнаружило майнинг-ферму в Сухумском районе
До конца года в Абхазии действуют ограничения на потребление электроэнергии для майнинговых ферм и ввоз в республику товаров, предназначенных для добычи криптовалют.
СУХУМ, 16 мая - Sputnik. Сотрудники Министерства внутренних дел Абхазии совместно с департаментом по техническому и энергетическому надзору Госстандарта обнаружили майниг-ферму в селе Яштуха Сухумского района. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.
На момент прибытия оперативной группы, криптовалюту на ферме добывало 31 устройство. Принадлежала ферма 29-летнему Араму Ханчаляну.
Сотрудники ведомства изъяли аппараты для майнинга и поместили их на ответственное хранение на специализированный склад.
На гражданина Ханчаляна был составлен протокол по части 2 статьи 96.1 Кодекса Абхазии об административных правонарушениях.