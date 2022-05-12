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Бжания провел совещание по вопросам энергетики и майнинга криптовалют
Бжания провел совещание по вопросам энергетики и майнинга криптовалют
До 31 декабря 2022 года в Абхазии действуют ограничения на потребление электроэнергии для майнинговых ферм, а также на ввоз в республику товаров... 12.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-12T10:15+0300
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СУХУМ, 12 мая – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания провел рабочее совещание по вопросам энергетики и незаконной добычи криптовалют, сообщает пресс-служба Администрации президента. Премьер-министру Александру Анкваб и руководителю Администрации президента Алхасу Квициниа было поручено определить меру ответственности руководителей ведомств, задействованных в борьбе с незаконной добычей криптовалюты, и принять соответствующие дисциплинарные решения.Деятельность по добыче криптовалют запрещена на территории Абхазии с декабря 2020 года из-за повышенной нагрузки на и без того изношенные энергосети. Правоохранительные органы ведут борьбу с незаконными подключениями к электросетям и майнингом криптовалют. Последняя крупная ферма была обнаружена в селе Бедиа Ткуарчалского района, там работало 320 аппаратов общей мощностью потребляемой электроэнергии в 400 киловатт.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220429/pogibli-dva-cheloveka-pri-popytke-pokhitit-oborudovanie-dlya-mayninga-v-tamyshe-1038895195.html
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Бжания провел совещание по вопросам энергетики и майнинга криптовалют
10:15 12.05.2022 (обновлено: 10:33 12.05.2022)
До 31 декабря 2022 года в Абхазии действуют ограничения на потребление электроэнергии для майнинговых ферм, а также на ввоз в республику товаров, предназначенных для осуществления деятельности по добыче криптовалют.
СУХУМ, 12 мая – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания провел рабочее совещание по вопросам энергетики и незаконной добычи криптовалют, сообщает пресс-служба Администрации президента.
Президент подчеркнул, что недостаточные усилия в борьбе с майнингом стали причиной сохранения в республике тенденции перерасхода электроэнергии.
Премьер-министру Александру Анкваб и руководителю Администрации президента Алхасу Квициниа было поручено определить меру ответственности руководителей ведомств, задействованных в борьбе с незаконной добычей криптовалюты, и принять соответствующие дисциплинарные решения.
Деятельность по добыче криптовалют
запрещена на территории Абхазии с декабря 2020 года из-за повышенной нагрузки на и без того изношенные энергосети.
Правоохранительные органы ведут борьбу с незаконными подключениями к электросетям и майнингом криптовалют. Последняя крупная ферма была обнаружена
в селе Бедиа Ткуарчалского района, там работало 320 аппаратов общей мощностью потребляемой электроэнергии в 400 киловатт.