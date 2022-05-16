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Режим тишины объявлен в районе "Азовстали"
Режим тишины объявлен в районе "Азовстали"
С середины апреля на территории "Азовстали" заблокированы остатки боевиков-националистов и иностранные наемники. 16.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-16T16:57+0300
2022-05-16T16:57+0300
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СУХУМ, 16 мая – Sputnik. В районе металлургического завода "Азовсталь" в Мариуполе объявлен режим тишины и открыт гуманитарный коридор, сообщает Министерство обороны России.Пострадавших в ходе военных действий доставляют в больницу в Новоазовск на территории ДНР.21 апреля министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о том, что территория Мариуполя освобождена от украинских националистов. Остатки нацбатальона укрылись на территории металлургического завода "Азовсталь", для его штурма российской армии потребовалось бы еще несколько дней.Путин отменил штурм "Азовстали", приказав заблокировать оставшихся националистов и иностранных наемников на территории завода. Тем из них, кто захотел бы сложить оружие и сдаться, были обещаны сохранение жизни и обращение в соответствии с нормами гуманитарного права. По гуманитарным коридорам в начале мая территории, прилегающие к заводу, покинули более 100 мирных жителей, удерживавшихся националистами.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220505/natsisty-s-azovstali-predlozhili-obmenyat-mirnykh-grazhdan-na-produkty-i-medikamenty-1038969279.html
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украина, россия, министерство обороны рф, новости
Режим тишины объявлен в районе "Азовстали"
16:57 16.05.2022 (обновлено: 17:04 16.05.2022)
С середины апреля на территории "Азовстали" заблокированы остатки боевиков-националистов и иностранные наемники.
СУХУМ, 16 мая – Sputnik.
В районе металлургического завода "Азовсталь" в Мариуполе объявлен режим тишины и открыт гуманитарный коридор, сообщает
Министерство обороны России.
"Шестнадцатого мая в результате переговоров с заблокированными на территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе представителями украинских военнослужащих достигнута договоренность о вывозе раненых", – говорится в публикации.
Пострадавших в ходе военных действий доставляют в больницу в Новоазовск на территории ДНР.
21 апреля министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о том, что территория Мариуполя освобождена от украинских националистов. Остатки нацбатальона укрылись на территории металлургического завода "Азовсталь", для его штурма российской армии потребовалось бы еще несколько дней.
Путин отменил штурм "Азовстали", приказав заблокировать оставшихся националистов и иностранных наемников на территории завода. Тем из них, кто захотел бы сложить оружие и сдаться, были обещаны сохранение жизни и обращение в соответствии с нормами гуманитарного права.
По гуманитарным коридорам в начале мая территории, прилегающие к заводу, покинули более 100 мирных жителей
, удерживавшихся националистами.