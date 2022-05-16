https://sputnik-abkhazia.ru/20220516/rezhim-tishiny-obyavlen-v-rayone-azovstali-1039126559.html

Режим тишины объявлен в районе "Азовстали"

Режим тишины объявлен в районе "Азовстали"

С середины апреля на территории "Азовстали" заблокированы остатки боевиков-националистов и иностранные наемники. 16.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-16T16:57+0300

2022-05-16T16:57+0300

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СУХУМ, 16 мая – Sputnik. В районе металлургического завода "Азовсталь" в Мариуполе объявлен режим тишины и открыт гуманитарный коридор, сообщает Министерство обороны России.Пострадавших в ходе военных действий доставляют в больницу в Новоазовск на территории ДНР.21 апреля министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о том, что территория Мариуполя освобождена от украинских националистов. Остатки нацбатальона укрылись на территории металлургического завода "Азовсталь", для его штурма российской армии потребовалось бы еще несколько дней.Путин отменил штурм "Азовстали", приказав заблокировать оставшихся националистов и иностранных наемников на территории завода. Тем из них, кто захотел бы сложить оружие и сдаться, были обещаны сохранение жизни и обращение в соответствии с нормами гуманитарного права. По гуманитарным коридорам в начале мая территории, прилегающие к заводу, покинули более 100 мирных жителей, удерживавшихся националистами.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220505/natsisty-s-azovstali-predlozhili-obmenyat-mirnykh-grazhdan-na-produkty-i-medikamenty-1038969279.html

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