https://sputnik-abkhazia.ru/20220517/khranitel-stariny-abkhazskomu-gosudarstvennomu-muzeyu-105-let-1039141884.html

Хранитель старины: Абхазскому государственному музею 105 лет

Хранитель старины: Абхазскому государственному музею 105 лет

Абхазский государственный музей в Сухуме – старинный краеведческий музей, в фондах которого хранятся памятники не только республиканского, но и мирового... 17.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-17T17:06+0300

2022-05-17T17:06+0300

2022-05-17T17:27+0300

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Об истории создания культурного объекта и экспонатах, которые там можно увидеть, читайте в материале Sputnik.SputnikЮбилей главного музеяВ фондах Абхазского госмузея хранятся памятники республиканского и мирового значения: исторические и культурные ценности народов Кавказа, артефакты Древнего Египта, Греции, Византии и других государств — в общей сложности более 100 тысяч экспонатов. В здании музея находится фондохранилище, для посетителей же открыты экспозиции отделов древней истории и Средневековья, современной истории и литературы, этнографии, естественной истории.В Абхазском государственном музее собраны уникальные предметы, которые рассказывают об истории, культуре, этнографии страны, говорит руководитель культурного учреждения."Гости Абхазии, исследователи, все, кому интересна история республики, приходят главным образом в музей, так как в фондах здания собраны экспонаты, которые говорят о нашем крае. Здесь собрано более ста тысяч предметов. Зрители могут видеть около пяти процентов экспонатов из того, что хранится в музее, все остальное находится в наших фондах", – сказал Джопуа.Он также рассказал, что культурное учреждение будет принимать участие в акции "Ночь в музее", которая состоится 18 мая. Отделы Абхазского государственного музея будут открыты с 20:00 до 00:00."Мы планируем показать посетителям экспонаты, которые ранее не выставлялись. Завтра будет открыт зал, который посвящен античному периоду, кроме того, мы будем принимать подарки, которые сделала компания "Аквафон-GSM" и художник Батал Джапуа", – отметил он.Древнейшие экспонаты Абхазского государственного музея — окаменелые скелеты рыб, плававших в Мировом океане миллионы лет назад, коллекция археологических находок, связанных с ископаемым пещерным медведем (такие обитали 8–9 тысяч лет назад в пещерах Псху), и каменные дольмены конца третьего тысячелетия до нашей эры.Важная часть музейной экспозиции — исторические документы времен Октябрьской революции и Великой Отечественной войны. Внушительный пласт коллекции уникальных археологических находок и этнографических экспонатов был собран в разных районах Абхазии во время научных экспедиций, регулярно проводившихся до 1989 года. Музей ведет научную работу по сбору, комплексной обработке и хранению культурно-исторических ценностей.Как создавался музейВ 1915 году в Абхазии было создано "Общество любителей и исследователей природы и населения Сухумского округа". Его представители начали предпринимать меры по созданию музея, официальное открытие которого состоялось 17 мая 1917 года.После установления советской власти возобновляется краеведческая работа, образовано "Абхазское научное общество". В 1924 году музей получает статус государственного. В 1933 году в музее открывается историко-революционный отдел. В период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов стали собирать материал по участию воинов – граждан Абхазии в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. В 1977 году впервые в музее этнографии народов СССР в Ленинграде сотрудники Государственного музея организовали выставку "Абхазы", где был показан быт и искусство абхазов. Представили свыше 300 экспонатов. До 1980 года музей располагал двумя филиалами, действовали пять экспозиционных отделов.Многие экспонаты имеют не только республиканское, но и мировое значение. Среди них одна из самых древнейших на территории бывшего Советского Союза ашельская Яштухская стоянка, мезолитический инвентарь Холодного Грота (коллекция костяных гарпунов), материалы металлической культуры дольмена конца III тысячелетия до н. э., клады топоров эпохи средней бронзы и так далее. Гордостью музея являются древнегреческая мраморная стела и бюст античного периода, которые достали со дна Сухумской бухты, культовая эгретка с всадником и собакой позднебронзовой эпохи, ассирийский бронзовый щит в форме грифона (VI в. до н. э.), греческий шлем и щит (IV-V вв. до н. э.)

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