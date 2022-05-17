https://sputnik-abkhazia.ru/20220517/aslan-bzhaniya-pozdravil-mid-abkhazii-s-godovschinoy-osnovaniya-1039138652.html

Аслан Бжания поздравил МИД Абхазии с годовщиной основания

Аслан Бжания поздравил МИД Абхазии с годовщиной основания

Министерство иностранных дел было основано 29 лет назад, во время Отечественной войны народа Абхазии. Постановление о его создании было подписано 17 мая 1993... 17.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-17T14:25+0300

2022-05-17T14:25+0300

2022-05-17T14:35+0300

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СУХУМ, 17 мая – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил коллектив Министерства иностранных дел республики с годовщиной дня основания, сообщает медиацентр МИД.Президент пожелал сотрудникам ведомства успехов и достижения высоких результатов в работе на благо Абхазии.С годовщиной основания внешнеполитическое ведомство поздравил и председатель СГБ республики Роберт Киут. Он назвал МИД рупором внешней политики Абхазии и заметил, что решение сложных задач, стоящих перед дипломатами, требует истинного мастерства, обширной эрудиции, честности и верности Родине.МИД поздравила и вице премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган. Она заметила, что сегодня перед страной открываются новые возможности, но одновременно с этим сохраняются и старые угрозы. В поздравлении министр возложила на абхазскую дипломатию, добивающуюся международного признания республики, большую надежду.Также министерство поздравил и бывший глава ведомства Даур Кове, ныне занимающий пост министра культуры. Он написал, что абхазские дипломаты всегда эффективно решали ответственные задачи и делали все возможное для защиты интересов страны.Помимо абхазских политиков, с праздником МИД республики поздравил член Совета Федерации России, председатель временной Комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220517/glava-mid-abkhazii-pozdravil-sotrudnikov-s-godovschinoy-obrazovaniya-vedomstva-1039133247.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220516/situatsiya-v-mire-i-interesy-abkhazii-chto-obsudili-na-obschestvennom-sovete-pri-mid-1039129031.html

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аслан бжания, мид абхазии, новости