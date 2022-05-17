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Делба рассказал, сколько человек получили компенсацию из-за стихийных бедствий
Делба рассказал, сколько человек получили компенсацию из-за стихийных бедствий
Для получения компенсации за материальный ущерб, причиненный стихийными бедствиями в июле-августе прошлого года, пострадавшему нужно открыть в банке лицевой... 17.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-17T13:55+0300
2022-05-17T13:55+0300
2022-05-17T14:21+0300
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СУХУМ, 17 мая – Sputnik. Вице-премьер, министр финансов Абхазии Владимир Делба заявил, что на данный момент материальную помощь, положенную во время первого этапа выплат, получили 616 человек из 664 граждан, чьи домовладения пострадали в результате стихийных бедствий. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина. Объем средств, выплаченных на первом этапе, составляет 54,8 миллиона рублей. Деньги выделяются Министерством финансов за счет средств государственного бюджета. Всего на ликвидацию последствий стихийных бедствий выделено 284,8 миллиона рублей. 109 миллионов пойдут на оказание материальной помощи гражданам, включая тех, у кого пострадал автотранспорт, 175,5 миллиона пойдут на ремонтно-восстановительные работы. Больше всего граждан пострадало в Сухуме и в Гудаутском районе. В Гудаутском районе из 310 пострадавших счета открыли 292 из них, в Сухуме 266 получателей, счета есть у 190 из них. Делба добавил, что министерство выдержит меры и сроки, установленные распоряжением премьер-министра об обеспечении выплат к 1 июля, и призвал граждан, которым положены компенсации, поскорее приступить к открытию счетов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220408/delba-rasskazal-o-vyplatakh-materialnoy-pomoschi-postradavshim-ot-stikhii-v-abkhazii-1038549505.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220420/vodnaya-trevoga-sistemu-opovescheniya-o-podtopleniyakh-ustanovili-v-pyati-selakh-abkhazii-1038737446.html
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Делба рассказал, сколько человек получили компенсацию из-за стихийных бедствий
13:55 17.05.2022 (обновлено: 14:21 17.05.2022)
Для получения компенсации за материальный ущерб, причиненный стихийными бедствиями в июле-августе прошлого года, пострадавшему нужно открыть в банке лицевой счет.
СУХУМ, 17 мая – Sputnik. Вице-премьер, министр финансов Абхазии Владимир Делба заявил, что на данный момент материальную помощь, положенную во время первого этапа выплат, получили 616 человек из 664 граждан, чьи домовладения пострадали в результате стихийных бедствий. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
Делба пояснил, что выплаты осуществляются в два этапа. Во время первого осуществляются платежи, объем которых не превышает 100 тысяч рублей. Реализация второго этапа начнется после завершения первого.
Объем средств, выплаченных на первом этапе, составляет 54,8 миллиона рублей. Деньги выделяются Министерством финансов за счет средств государственного бюджета.
Всего на ликвидацию последствий стихийных бедствий выделено 284,8 миллиона рублей. 109 миллионов пойдут на оказание материальной помощи гражданам, включая тех, у кого пострадал автотранспорт, 175,5 миллиона пойдут на ремонтно-восстановительные работы.
Больше всего граждан пострадало в Сухуме и в Гудаутском районе. В Гудаутском районе из 310 пострадавших счета открыли 292 из них, в Сухуме 266 получателей, счета есть у 190 из них.
Делба добавил, что министерство выдержит меры и сроки, установленные распоряжением премьер-министра об обеспечении выплат к 1 июля, и призвал граждан, которым положены компенсации, поскорее приступить к открытию счетов.