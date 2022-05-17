https://sputnik-abkhazia.ru/20220517/minoborony-rossii-zayavilo-chto-natsionalisty-obstrelyali-kherson-iz-smerchey-1039138062.html
Минобороны России заявило, что националисты обстреляли Херсон из "Смерчей"
Минобороны России заявило, что националисты обстреляли Херсон из "Смерчей"
Ведомство утверждает, что удары по мирным жителям были нанесены в отместку за то, что те в конфликте поддержали российскую сторону. 17.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-17T13:22+0300
2022-05-17T13:22+0300
2022-05-17T13:28+0300
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СУХУМ, 17 мая – Sputnik. Министерство обороны заявило, что украинские националисты нанесли удары из РСЗО "Смерч" по жилым кварталам Херсона. Об этом ведомство написало в своем официальном Telegram-канале.Министерство обороны подчеркнуло, что российских военных подразделений в городе нет, а удар наносился умышленно, в отместку за то, что мирные жители Херсона поддержали Россию.Также ведомство добавило, что в районе Чернобаевки в Херсонской области российские средства противовоздушной обороны перехватили восемь реактивных снарядов РСЗО "Смерч" и уничтожили 23 беспилотника в Харьковской области и ДНР.Ранее военно-гражданская администрация Херсонской области заявила о намерении обратиться к Владимиру Путину с просьбой о включении региона в состав России. В области уже ведутся расчеты с использованием российского рубля, налаживаются связи с Крымом, к концу года планируется переход на российское законодательство.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220517/minoborony-rossii-nazvalo-kolichestvo-boevikov-s-azovstali-sdavshikhsya-v-plen-1039137264.html
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Минобороны России заявило, что националисты обстреляли Херсон из "Смерчей"
13:22 17.05.2022 (обновлено: 13:28 17.05.2022)
Ведомство утверждает, что удары по мирным жителям были нанесены в отместку за то, что те в конфликте поддержали российскую сторону.
СУХУМ, 17 мая – Sputnik.
Министерство обороны заявило, что украинские националисты нанесли удары из РСЗО "Смерч" по жилым кварталам Херсона. Об этом ведомство написало
в своем официальном Telegram-канале.
"Вчера с 10:00 до 11:00 украинскими националистами из реактивных систем залпового огня "Смерч" нанесен удар по жилым кварталам города Херсон. Российскими средствами ПВО перехвачены все 10 украинских реактивных снарядов", – говорится в сообщении.
Министерство обороны подчеркнуло, что российских военных подразделений в городе нет, а удар наносился умышленно, в отместку за то, что мирные жители Херсона поддержали Россию.
Также ведомство добавило, что в районе Чернобаевки в Херсонской области российские средства противовоздушной обороны перехватили восемь реактивных снарядов РСЗО "Смерч" и уничтожили 23 беспилотника в Харьковской области и ДНР.
Ранее военно-гражданская администрация Херсонской области заявила о намерении обратиться к Владимиру Путину с просьбой о включении региона в состав России
. В области уже ведутся расчеты с использованием российского рубля, налаживаются связи с Крымом, к концу года планируется переход на российское законодательство.