https://sputnik-abkhazia.ru/20220517/slepoy-pes-iz-abkhazii-stal-geroem-peredachi-na-pervom-kanale-1039124946.html

Слепой пес из Абхазии стал героем передачи на Первом канале

Слепой пес из Абхазии стал героем передачи на Первом канале

Три с половиной года назад жительница Москвы Александрина Мартынович приютила брошенную слепую собаку из Нового Афона. 17.05.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 16 мая – Sputnik. Слепой пойнтер по кличке Арай, которого подобрали зоозащитники в Новом Афоне, стал героем передачи "Видели видео?" на Первом канале. Об этом корреспонденту Sputnik рассказала хозяйка пса Александрина Мартынович.Мартынович – чемпион мира по перманентному макияжу 2016 года, профайлер-верификатор (специалист по определению лжи и составлению психологического портрета человека - прим.) и физиономист. "В одном из этих роликов мы с Араем покупаем пирожки в ларьке, у нас такая традиция каждое утро. В другом – я выгуливаю его в дождевике, так как Арай не любит дождь, и в плохую погоду его на улицу не вытащишь. Нас пригласили на Первый канал, где я рассказала о том, как он к нам попал, что в нем особенного, каково это – воспитывать слепого пса, и почему наша семья его так полюбила", – поделилась Мартынович.По словам Александры, Арай произвел на участников передачи и зрителей неизгладимое впечатление. Он сразу оказался в центре внимания."Без преувеличения могу сказать, что Арай был "звездой" на передаче. Все обратили внимание на его походку, красоту и "аристократичную" манеру поведения. После съемок с ним все сфотографировались. В студии были знаменитые фокусники братья Сафроновы, и они не смогли отказать себе в удовольствии его погладить", – отметила она.Три с половиной года назад блуждающего по улицам и очень напуганного пойнтера увидели в Новом Афоне. Неравнодушные люди рассказали о нем сотрудникам благотворительного фонда "Багира" и попросили о помощи. Руководитель фонда Саида Отырба забрала "охотника" в свой приют для бездомных собак "Топа", который находится в селе Сальме Гагрского района. Выяснилось, что пес слеп и нуждается в особом уходе и условиях содержания.Работники приюта связались с Александриной Мартынович, которая помогает приюту и призывает к этому подписчиков, и попросили оказать содействие в поиске нового дома для Арая. Решение этой проблемы оказалось неожиданным для самой Александрины."Как только мне прислали фото с Араем, я сказала, что заберу его к себе. Я поняла, что слепую собаку никто не возьмет. У меня большой опыт работы с собаками, и я знала, что мне удастся его воспитать, адаптировать. Спустя два месяца "ребенка" привезли в Москву. На тот момент у меня была одна собака, две кошки, черепаха и крыса", –поделилась она.После переезда в российскую столицу Араю потребовалось немало времени на реабилитацию. Александрина до последнего пыталась спасти зрение псу, лечила его в ветклиниках, но вердикт врачей был неутешительным. Предположительно, зрение у пойнтера пропало из-за удара по голове, при этом характер травмы не указывал на то, что Арай попал под машину.Несмотря на то, что кинологи отказались работать со слепым псом, опасения по поводу того, что Арай не сможет привыкнуть к новому месту и с ним будет трудно, оказались напрасными, подчеркнула Александрина."Никаких сложностей не возникло. Он хорошо ориентируется на знакомой ему местности, дома, но от перестановки мебели мы отказались, для того чтобы он не бился об нее. У пойнтеров хорошее обоняние, и Арай успешно использует свои навыки. Он явно в прошлом был хорошим охотником. Сам запрыгивает в автомобиль и беспрекословно выполняет команды. Правда, они отличаются от стандартных", – рассказала она.По команде "ай" пойнтер из Абхазии останавливается, по команде "кыш" он идет на место, после слова "осторожно" сбавляет шаг и аккуратнее продолжает движение. Мартынович не отрицает, что за три года Арая избаловали и ему многое позволяют. К примеру, пес может забираться на любую кровать и диван.Мартынович также рассказала, что Арай – воспитанный и сдержанный пес. Он никогда не выпрашивает еду, не хватает ее с рук и не ест с жадностью, уступает людям дорогу в квартире, не лезет вперед и очень нежный. Не любит только, когда трогают его уши и нервничает во время стрижки когтей – тогда Арая приходится успокаивать всей семьей.

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