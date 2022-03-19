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Большой и довольный: как сложилась жизнь медвежонка Балу из Абхазии в России

Большой и довольный: как сложилась жизнь медвежонка Балу из Абхазии в России

Медвежонка по прозвищу Балу из села Дурипш принял фонд по спасению животных "БИМ" и поселил в одном из приютов в Подмосковье в июле 2019 года. 19.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-19T11:35+0300

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абхазия

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О том, каким стал медвежонок Балу из Абхазии, какую еду предпочитает, есть ли у него любимчики, что удалось узнать о фонде "БИМ", что думает руководитель этого фонда о том, как на курортах страны появляются хищники, как складывается их судьба, есть ли методы борьбы с этим, читайте в материале Sputnik.Путь БалуВпервые о Балу стало известно от туристки из России Надежды Трифоновой, которая написала в интернет-приемную прокуратуры Абхазии о том, что в Бзыбском ущелье держат на цепи медвежонка для платной фотографии с ним. Ее пост в социальных сетях об этом привлек внимание со стороны общественности и профильных органов.Хозяина зверя, который нашел медвежонка в лесу, оштрафовали, но изымать Балу не стали, так как в стране нет центра реабилитации диких животных. Вскоре директор благотворительного фонда "Багира" и приюта для бездомных собак "Топа" Саида Отырба связалась с владельцами медведя, и они бесплатно отдали Балу на ее попечение.Балу несколько месяцев провел в приюте Саиды, но содержать быстро растущего и опасного хищника среди собак было довольно проблематично. Стали всем миром искать для него дом. На зов о помощи откликнулась руководитель фонда защиты животных "БИМ" Дарья Тараскина, и в июле 2019 года Балу из Дурипша переехал жить в Подмосковье.В беседе с корреспондентом Sputnik Дарья Тараскина рассказала, что Балу уже не тот медвежонок, который попал к ним из Абхазии – он стал большим и сильным. Живет в вольере, а рацион его зависит от времени года.По словам Дарьи, ей часто удается побывать в "гостях" у Балу. У него есть любимчики среди работников приюта, и подпускает он к себе людей выборочно."Я и мой коллектив общаемся с нашими животными. Разговариваем с ними, но насколько они нас понимают, не могу сказать. Они знают в лицо каждого, кто за ними ухаживает, и не путают людей. Балу неагрессивный, но гладить его все равно рекомендуется не всем. У него есть любимчики, и они могут с ним контактировать", – отметила она.Балу из Дурипша проблем сотрудникам фонда не доставляет. Он здоров и не страдает психозом, что присуще многим медведям в некомфортной для них обстановке. Такое заболевание проявляется в виде перекачивания с одной лапы на другую и попытках причинить себе вред. Дарье известны случаи, когда цирковые медведи в состоянии психоза пытались разбить себе голову о клетку.Жизнь ради жизниДарья также подчеркнула, что у нее на попечении более 3000 животных. Список спасенных существ довольно длинный – это собаки, кошки, вороны, львы, лошади, верблюды, лоси, свиньи, овцы, гуси, белки, голуби, совы, хорьки, лисы.Судьбы у всех разные, но история каждого из них наполнена болью, страхом и жестоким отношением со стороны человека. Животных выхаживают, лечат, и они адаптируются в новых условиях, но Тараскина уверена, что возвращать их в дикую природу уже нельзя. Либо они сами погибнут, либо их убьют.Объясняет она свою точку зрения тем, что все звери, которые привыкли к человеку, рано или поздно выйдут к людям, и это может для них обернуться гибелью."Мне их жалко. У нас даже нет настоящего заповедника, где они могли бы быть в безопасности. Везде ведется охота. Зачем людям стрелять в животных? Им нечего есть? Часто нам показывают, как выпускают зверей в дикую природу, но это вранье, что они там выживают", – с сожалением отметила директор фонда.В контексте обсуждаемой темы Дарью Тараскину обрадовала история о том, что в абхазском селе Ачандара приютили детеныша кабана, и он уже два года живет под опекой семьи Кварчелия."Это "клево", но их очень сложно содержать. Загон этого животного выглядит страшно. Роют везде. То, что они подобрали дикую свинью – это очень круто. Они должны быть с ней очень нежными, чтобы она с ними дружила", – поделилась наблюдениями Тараскина.Новость о том, что в селе Аацы Гудаутского района открылся парк львов, напротив, Дарью расстроил. Эта тема для нее болезненная. Дело не в самом парке, а в том, как эти хищники попадают в Абхазию.Тараскина в курсе, что в курортный сезон в республике часто используют диких животных для платных фотографий. По информации, которой она обладает, этих львов привозят в Абхазию из Крыма."Они покупают их в "Тайгане" (частный парк львов на берегу Тайганского водохранилища – прим.). Это "фабрика" по производству львов на продажу, а уже потом мы имеем дело с последствиями этого. В сезон они еще маленькие, затем вырастают и становятся достаточно опасными. Их надо куда-то девать", – рассказала она.Дарья добавила, что плохо относится к подобному бизнесу. Она подчеркнула, что в ее приютах не родилось ни одного зверя, так как их и так много.Решение этой проблемы Тараскина видит в строгом контроле ситуации правоохранительными органами, которые, по ее мнению, должны изымать этих животных.На "родине" Балу, в Абхазии, Тараскина была в детстве, и республика запомнилась ей как красивая страна с богатой природой. Отдыхала она вместе с родителями в Сухуме. Дарья хорошо помнит экскурсию по столичному обезьяньему питомнику, где были не только приматы, но также и оранжевые павлины, которые ей нигде не встречались уже около 20 лет.На официальном сайте фонда "БИМ" написано, что он был создан в 1986 году. Деятельность фонда началась с создания первого в России приюта для бездомных животных, располагавшегося на территории экологического центра собак-поводырей. За десятилетия были открыты в общей сложности пять приютов на территории Москвы и Подмосковья.У фонда собственная ветеринарная служба и собственный хоспис для содержания неизлечимых и старых животных. Их девиз – "Жизнь ради жизни".По словам Дарьи, это "детище" существует за счет личных средств ее и супруга, который во всем ее поддерживает."Жизнь дороже, чем деньги. У меня нет выходных и отпуска, но я ни о чем не жалею. Важно быть чем-то полезным", – уверена она.

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