https://sputnik-abkhazia.ru/20220518/khariton-agrba-stanet-khedlaynerom-vechera-boksa-v-moskve-1039154730.html

Харитон Агрба станет хедлайнером вечера бокса в Москве

Харитон Агрба станет хедлайнером вечера бокса в Москве

Боксер Харитон Агрба – мастер спорта международного класса, он не имеет поражений на профессиональном ринге, на котором выступает с 2019 года. 18.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-18T13:34+0300

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СУХУМ, 18 мая – Sputnik. Харитон Агрба проведет главный поединок вечера бокса в Москве, сообщает Госкомспорта Абхазии.Абхазский боксер выступит в рамках шоу "Лига Ставок. Вечер профессионального бокса" 31 мая. Соперником Агрба станет Авак Узлян, боксеры проведут 10-раундовый поединок в первом полусреднем весе. Бой пройдет в УСК "Крылья Советов" и станет главным событием шоу, организованного промоутерской компанией Dynamo Boxing Promotions, говорится в сообщении.Выступление абхазского спортсмена можно посмотреть в прямом эфире "Матч ТВ" и "Матч! Боец". Начало трансляции в 20:00. Харитон Агрба – мастер спорта международного класса, обладатель титулов WBA Fedecaribe, WBA Continental, IBF European, на профессиональном ринге с 2019 года: провел восемь победных боев, в пяти из которых выиграл нокаутом. В феврале этого года он досрочно победил колумбийца Брайама Рико.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220222/khariton-agrba-oderzhal-pobedu-nad-kolumbiytsem-na-vechere-boksa-v-moskve-1037726569.html

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