https://sputnik-abkhazia.ru/20220518/prokuratura-gagry-vozbudila-ugolovnoe-delo-za-primenenie-nasiliya-v-otnoshenii-vlasti-1039157917.html

Прокуратура Гагры возбудила уголовное дело за применение насилия против и.о. главы района

Прокуратура Гагры возбудила уголовное дело за применение насилия против и.о. главы района

Администрация Гагры 11 мая приступила к демонтажу торговых павильонов, которые не соответствуют нормам. 18.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-18T17:52+0300

2022-05-18T17:52+0300

2022-05-18T20:06+0300

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СУХУМ, 18 мая - Sputnik. Гагрская прокуратура возбудила уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти - и.о. главы районной администрации Адамура Цишба, сообщается на сайте Генпрокуратуры. По подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 320 УК Абхазии (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти) задержан 78-летний Юрий Сабуа. По данным предварительного следствия, утром 17 мая в ходе работ по демонтажу торговых павильонов в районе Колоннады, проводимых администрацией Гагрского района для благоустройства города, Сабуа, высказывая недовольство, подошел к присутствовавшему на месте и. о. главы администрации района Цишба и ударил его кулаком в лицо. Следствие считает, что Сабуа действовал умышленно. Сейчас в отношении задержанного рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220517/snesti-nelzya-ostavit-kak-v-abkhazii-reshit-vopros-s-torgovymi-kioskami-1039139705.html

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