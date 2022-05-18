https://sputnik-abkhazia.ru/20220518/rossiyskie-terminatory-uskoryayut-demilitarizatsiyu-ukrainy-1039160588.html

Российские "Терминаторы" ускоряют демилитаризацию Украины

Российские "Терминаторы" ускоряют демилитаризацию Украины

Боевые машины поддержки танков "Терминатор" позволяют нарастить ударный потенциал войск и динамику наступательных действий,а также подавлять контратаки ВСУ в... 18.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-18T22:32+0300

2022-05-18T22:32+0300

2022-05-18T22:35+0300

военная спецоперация рф в донбассе

аналитика

вооружения

армия

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Россия начала применять в спецоперации боевые машины поддержки танков (БМПТ)"Терминатор" для ускорения демилитаризации и денацификации Украины.Подразделения ВСУ в районе Лисичанско-Северодонецкой агломерации уже познакомились с этой "бронемашиной на стероидах". "Терминаторы" оперативно "разобрали" позиции противника, включая долговременные огневые точки и блиндажи, уничтожили несколько противотанковых расчетов с комплексами западного производства.Интенсивные общевойсковые бои на Европейском ТВД с применением широкого спектра натовских переносных ракетных комплексов послужат совершенствованию вооружения, тактики и алгоритмов применения БМПТ в составе мобильных бронетанковых групп российской армии.Ранее отработано применение БМПТ совместно с танками в наступлении и обороне, при совершении маршаи в качестве дежурного огневого средства в боевом охранении."Терминаторы"приняты на вооружение в 2018-м, успешно выдержали испытания в Сирии и активно пошли в войска РФ в 2021 году.На совместных учениях "Запад-2021" в Республике Беларусь БМПТ действовали в боевых порядках 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа – в едином разведывательно-ударном контуре со средствами ПВО и беспилотниками оперативного назначения "Иноходец" и "Форпост".Это свидетельствует об интеграции машины в единую систему управления тактического звена (реализация концепции "сетецентрической войны").Созданный на базе танка Т-72 (первая модификация – Т-90), с учетом современного боевого опыта "Терминатор" – маневренная, многоцелевая, высокозащищенная машина огневой поддержки с могущественным вооружением и передовой системой управления.Предназначение БМПТ – защита танков Т-72, Т-80, Т-90, Т-14, то есть интенсивное уничтожение на переднем крае бронетехники, низколетящих самолетов, вертолетов и беспилотников, а также противотанковых средств и расчетов противника.Автоматическая пушка 2А42 может сбивать воздушные цели на расстоянии до 2,5 тыс. метров, уничтожать живую силу на дистанции - до 4 тыс. метров. Спаренный 7,62-мм пулемет ПКТМ обеспечивает море огня (до 2 тыс. выстрелов за 150 секунд)на дальности до 3,8 тыс. метров.Машина хорошо адаптирована для боев на минимальной дистанции. В поле один "Терминатор" защищает два танка, а в городских условиях две БМПТ поддерживают один танк, и это плохая новость для подразделений ВСУ и НГУ, предпочитающих действовать в городской застройке.Гость из будущегоДва украинских механизированных батальона 17 мая попытались контратаковать подразделения ВС России в Запорожской области.Выдвижение бронетехники ВСУ зафиксировали средства разведки (БПЛА).На рубеже развертывания боевых порядков по противнику нанесли удары беспилотники, артиллерия, танки и БМП. В результате уничтожены 26 украинских танков, 12 БМП и около 100 военнослужащих. Возможно, свою роль здесь сыграли и "Терминаторы".Танки предназначены преимущественно для боевого противодействия вражеским танкам и укреплениям. "Терминатор" – универсальный солдат из будущего, способный на большее. Эффективные средства обнаружения и распознавания целей, автоматическая система управления огнем, синтез ствольного и управляемого ракетного оружия дает на поле боя огромные преимущества.Уникальная машина способна всеми видами вооружения поражать до трех групп целей одновременно с использованием нескольких прицелов (комбинированный с оптическим и тепловизионными каналами, панорамный с тепловизионным каналом и лазерным дальномером, а также дневные и ночные прицелы операторов гранатометов – в ранних модификациях машины).Командир экипажа обладает расширенными функциями – может вывести картинку с прицела наводчика на отдельный дисплей, повернуть башню в любом направлении, управлять оружием.Внешне БМПТ отличается от танка, на платформе которого он создан, отсутствием башни. "Терминатор-2" (на базе танка Т-72) несет необитаемый модуль вооружения с дистанционным управлением и боезапасом в бронированной капсуле.Состав экипажа – 3-5 человек (в зависимости от модификации). Командир и наводчик размещаются в отдельном бронированном отсеке. Отличительными чертами "Терминатора" также являются навигационная система ГЛОНАСС, многослойная комбинированная броня и динамическая защита нового поколения "Реликт" (эквивалент брони до 1,1 тыс. мм). Дополнительную защиту обеспечивают экраны и противокумулятивные решетки на корпусе. Дизельный двигатель В-92С2 мощностью 1 тыс.л.с.– под стать могущественному вооружению."Уралвагонзавод" продолжает развитие проекта на базе платформы "Армата" с необитаемым боевым модулем и 57-мм пушкой "Байкал". Разрабатывается "беспилотная" модификация "Терминатора" с искусственным интеллектом.Подобные технологии сегодня недоступны США и НАТО.Германское издание Stern предположило, что "Терминатор" станет экспортным бестселлером.С начала серийного производства отмечена лишь одна поставка БМПТ за рубеж –10 машин получил Казахстан.И все же российский "Терминатор" имеет огромный экспортный потенциал при абсолютном отсутствии конкуренции – аналогов в мире не существует.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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аналитика, вооружения, армия