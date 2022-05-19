https://sputnik-abkhazia.ru/20220519/kriptofermu-obnaruzhili-v-sele-lykhny-1039162494.html
Криптоферму обнаружили в селе Лыхны
Криптоферму обнаружили в селе Лыхны
В Абхазии запрещен майнинг и ввоз в республику товаров, предназначенных для добычи криптовалют, запрет действует до конца года. 19.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-19T00:25+0300
2022-05-19T00:25+0300
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СУХУМ, 19 мая - Sputnik. Сотрудники УЭБ и СОБР МВД Абхазии совместно со специалистами энергонадзора Госстандарта обнаружили в селе Лыхны незаконно действующую майнинговую ферму.На объекте работало 21 устройство с общей мощностью энергопотребления в 47 кВт. Владельцем криптофермы назван Анри Цейба, 1977 года рождения. В отношении него составили административный протокол. А майнинг-оборудование изъяли и доставили на спецсклад МВД. До 31 декабря 2022 года в Абхазии действует запрет на потребление электроэнергии для добычи криптовалют, а также на ввоз в республику оборудования для майнинга.На заседании 12 мая президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что недостаточные усилия в борьбе с майнингом стали причиной сохранения в республике перерасхода электроэнергии. Он поручил определить меру ответственности руководителей ведомств, задействованных в борьбе с незаконной добычей криптовалюты, и принять соответствующие дисциплинарные решения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220516/mvd-abkhazii-obnaruzhilo-mayning-fermu-v-sukhumskom-rayone-1039129957.html
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майнинг в абхазии, новости, лыхны
Криптоферму обнаружили в селе Лыхны
00:25 19.05.2022 (обновлено: 00:27 19.05.2022)
В Абхазии запрещен майнинг и ввоз в республику товаров, предназначенных для добычи криптовалют, запрет действует до конца года.
СУХУМ, 19 мая - Sputnik.
Сотрудники УЭБ и СОБР МВД Абхазии совместно со специалистами энергонадзора Госстандарта обнаружили
в селе Лыхны незаконно действующую майнинговую ферму.
На объекте работало 21 устройство с общей мощностью энергопотребления в 47 кВт. Владельцем криптофермы назван Анри Цейба, 1977 года рождения. В отношении него составили административный протокол. А майнинг-оборудование изъяли и доставили на спецсклад МВД.
До 31 декабря 2022 года в Абхазии действует запрет на потребление электроэнергии для добычи криптовалют, а также на ввоз в республику оборудования для майнинга.
На заседании 12 мая президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что недостаточные усилия в борьбе с майнингом стали причиной сохранения в республике перерасхода электроэнергии. Он поручил определить меру ответственности руководителей ведомств, задействованных в борьбе с незаконной добычей криптовалюты, и принять соответствующие дисциплинарные решения.