https://sputnik-abkhazia.ru/20220519/rossiyskiy-lazernyy-signal-soedinennym-shtatam-i-nato-1039176133.html

Российский "лазерный сигнал" Соединенным Штатам и НАТО

Российский "лазерный сигнал" Соединенным Штатам и НАТО

Применение в спецоперации на Украине российских боевых лазеров – закономерный итог растущей и деструктивной военной помощи стран НАТО марионеточному киевскому... 19.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-19T19:42+0300

2022-05-19T19:42+0300

2022-05-19T19:42+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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Информацией об использовании лазерных комплексов нового поколения Москва напомнила об опасности прокси-эскалации непосредственно для США и их союзников – о возможности мгновенного уничтожения дорогостоящих радиоэлектронных и оптических средств разведки в воздушном и космическом пространстве, включая спутники Пентагона на дальних орбитах.Вице-премьер российского правительства Юрий Борисов 18 мая заявил о применении на Украине боевого лазерного комплекса нового поколения "Задира", способного за пять секунд уничтожить физически (сжечь) беспилотник противника на удалении в 5 км. Это первое в мире заявление об успешном использовании лазерного оружия в боевой обстановке.Вице-премьер уточнил, что "Задиру" производят "практически серийно"и на вооружение российской армии поступают различные лазерные комплексы. На подходе системы, созданные на новых физических принципах.Тема достаточно закрытая, и все же Юрий Борисов рассказал о мощности комплекса "Пересвет", позволяющей ослеплять (выводить из строя)лазерным импульсом все спутниковые системы разведки противника на высотах до 1500 км над Землей.Ранее Борисов приоткрыл тайну энергетической установки комплекса: "Наши ядерщики научились концентрировать энергию, необходимую для поражения соответствующего вооружения противника практически за мгновения, за считанные доли секунды". Предположительно, высокоточным "оптическим прицелом" для лазерного "Пересвета" служит мобильный телескоп СМ-890, созданный в КБ специального машиностроения."Выстрел" невозможно перехватить, поражение цели происходит мгновенно.Принятый на вооружение в 2017 году мобильный "Пересвет" несет боевое дежурство с 1 декабря 2018 года. Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов в конце 2019 года на встрече с иностранными военными дипломатами отметил, что боевое дежурство лазерного комплекса организовано "в позиционных районах подвижных грунтовых ракетных комплексов с задачей прикрытия их маневренных действий".Как дополнение к системе ПВО, весной 2020 года "Пересвет" успешно прошел испытания в Сирии(при ослеплении лазерным импульсом, потере оптического контакта с целью системы наведения TERCOM американские "Томагавки" самоликвидируются).И все же, это высокотехнологичное чудо-оружие Юрий Борисов 18 мая оценил, как "вчерашний день". Можно только догадываться, какие преимущества в сфере обороны и безопасности обеспечивают России комплексы на "новых физических принципах" и день завтрашний.Таинственный "Задира"Новейший лазерный комплекс "Задира" серийно производится, поставляется в войска, и сжигает беспилотники на расстоянии 5000 метров. Из этого можно сделать вывод, что изделие мобильное и компактное, не привлекающее внимание противника (ВСУ и НАТО) вблизи переднего края.А еще известно, что Минобороны РФ заказало разработку боевого комплекса "Задира-16"на новых физических принципах в "Российском федеральном ядерном центре" летом 2017 года. То есть, разработка продвигалась курсом, альтернативным "Пересвету".Потенциал и тактика боевого применения новейших вооружений – тайна за семью печатями. И все же, высокая насыщенность ВМФ и ВМС вероятного противника крылатыми ракетами и самолетами "стелс" позволяет предположить, что "Задира" и его "собратья" созданы не только для уничтожения беспилотников, а 5000 метров – не предельная дальность.Логичным выглядит интеграция лазерного комплекса с авиационными и морскими носителями. По данным Минобороны РФ разрабатываются варианты оснащения лазерными системами самолетов стратегической, тактической и армейской авиации – для защиты от поражения ракетами класса "земля-воздух" и "воздух-воздух" с оптическими головками самонаведения.Отдельное перспективное направление – растущая группировка космических аппаратов Минобороны РФ, сегодня выведен на орбиту еще один спутник военного назначения "Космос-2556".Лазерное оружие России сегодняимеет широкий спектр возможностей, и завтра должно стать компактнее и мощнее. Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркнул: "Наличие таких боевых комплексов кратно расширяет возможности России, именно кратно, в сфере обеспечения своей безопасности".Заметим, у США и НАТО аналогичных комплексов нет. Американцы десятилетиями возились с проектами боевых лазеров морского и воздушного базирования, однако не достигли результатов, необходимых для серийного производства.Американцы просто боятся чрезмерной прокси-эскалации в Европе и ответного высокотехнологичного удара по территории США и НАТО. Или по системе спутников, обеспечивающих Пентагону разведку и навигацию, как минимум.Даже обсуждение в Конгрессе военной помощи киевскому режиму в размере $40 млрд вызывает страх неотразимого возмездия.Полагаю, в Вашингтоне и Брюсселе правильно поняли высокотехнологичный, лазерный сигнал России на украинской территории. Специальная военная операция РФ развивается планомерно, задачи демилитаризации и денацификации Украины решаются наступательно. Любые препятствия будут устранены решительно и высокотехнологично.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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аналитика, вооружения, армия, министерство обороны рф