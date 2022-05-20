https://sputnik-abkhazia.ru/20220520/lechebnye-uchrezhdeniya-sukhuma-nachali-rabotat-v-shtatnom-rezhime-1039190948.html

Лечебные учреждения Сухума начали работать в штатном режиме

Лечебные учреждения Сухума начали работать в штатном режиме

В Абхазии наблюдается спад заболеваемости коронавирусной инфекцией, в республике отменены антиковидные ограничения. 20.05.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 20 мая - Sputnik. С конца апреля лечебные учреждения Сухума оказывают гражданам медицинскую помощь в штатном режиме, сообщает агентство "Апсныпресс" со ссылкой на доклад исполняющей обязанности начальника Управления здравоохранения столичной администрации Ирмы Воуба.Она добавила, что в Городской клинической больнице функционируют терапевтическое, хирургическое, кардиологическое и неврологическое отделения, а станция скорой помощи на Новом районе вернулась к выполнению "доковидных" функций выезжает на вызовы по городу.В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в республике, Минздрав принял решение закрыть ковидные отделения в районных больницах. Оно коснулось Очамчырской, Ткуарчалской и Гагрской ЦРБ, а также Сухумской инфекционной больницы. Гудаутский госпиталь продолжает свою работу, его работники оказывают помощь пациентам, нуждающимся в стационарном лечении.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220516/pyat-sluchaev-covid-19-vyyavili-v-abkhazii-za-nedelyu-1039127184.html

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