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Лечебные учреждения Сухума начали работать в штатном режиме
Лечебные учреждения Сухума начали работать в штатном режиме
В Абхазии наблюдается спад заболеваемости коронавирусной инфекцией, в республике отменены антиковидные ограничения. 20.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-20T20:00+0300
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СУХУМ, 20 мая - Sputnik. С конца апреля лечебные учреждения Сухума оказывают гражданам медицинскую помощь в штатном режиме, сообщает агентство "Апсныпресс" со ссылкой на доклад исполняющей обязанности начальника Управления здравоохранения столичной администрации Ирмы Воуба.Она добавила, что в Городской клинической больнице функционируют терапевтическое, хирургическое, кардиологическое и неврологическое отделения, а станция скорой помощи на Новом районе вернулась к выполнению "доковидных" функций выезжает на вызовы по городу.В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в республике, Минздрав принял решение закрыть ковидные отделения в районных больницах. Оно коснулось Очамчырской, Ткуарчалской и Гагрской ЦРБ, а также Сухумской инфекционной больницы. Гудаутский госпиталь продолжает свою работу, его работники оказывают помощь пациентам, нуждающимся в стационарном лечении.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220516/pyat-sluchaev-covid-19-vyyavili-v-abkhazii-za-nedelyu-1039127184.html
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Лечебные учреждения Сухума начали работать в штатном режиме
20:00 20.05.2022 (обновлено: 20:16 20.05.2022)
В Абхазии наблюдается спад заболеваемости коронавирусной инфекцией, в республике отменены антиковидные ограничения.
СУХУМ, 20 мая - Sputnik. С конца апреля лечебные учреждения Сухума оказывают гражданам медицинскую помощь в штатном режиме, сообщает агентство "Апсныпресс" со ссылкой на доклад исполняющей обязанности начальника Управления здравоохранения столичной администрации Ирмы Воуба.
"В инфекционной больнице неоднократно проведены работы по дезинфекции здания и всех палат больницы. При этом лаборатория инфекционной больницы функционирует в полном объеме. Реанимационное отделение, которое было организовано при пандемии, выполняет свои функции для приема экстренных соматических инфекционных больных", - заявила Воуба.
Она добавила, что в Городской клинической больнице функционируют терапевтическое, хирургическое, кардиологическое и неврологическое отделения, а станция скорой помощи на Новом районе вернулась к выполнению "доковидных" функций выезжает на вызовы по городу.
В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в республике, Минздрав принял решение закрыть ковидные отделения в районных больницах. Оно коснулось Очамчырской, Ткуарчалской и Гагрской ЦРБ, а также Сухумской инфекционной больницы.
Гудаутский госпиталь продолжает свою работу, его работники оказывают помощь пациентам, нуждающимся в стационарном лечении.