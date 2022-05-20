Улицу в селе Куланырхуа назвали в честь Героя Абхазии Гиви Агрба
16:19 20.05.2022 (обновлено: 16:55 20.05.2022)
© SputnikВ Героя Абхазии Гиви Агрба назвали одну из улиц в селе Куланырхуа
© Sputnik
В минувшем апреле Герою Абхазии, генерал-лейтенанту Гиви Агрба исполнилось бы 85 лет.
ГУДАУТА, 20 мая – Sputnik, Бадри Есиава. В честь Героя Абхазии, генерал-лейтенанта Гиви Агрба назвали улицу в селе Куланырхуа.
Как уточнил глава администрации Куланырхуа Руслан Гулиа, это одна из основных улиц села, которая раньше была безымянной. Улица берет начало от моста через реку Гудоу вблизи районной больницы и заканчивается в поселке Арютаа. Ее протяженность – около 11 километров.
На церемонии присутствовали представители руководства района, члены правительства, депутаты Парламента Абхазии и районного Собрания, члены Совета старейшин Абхазии, родственники и односельчане Гиви Агрба, его боевые товарищи.
В сельской школе №2 имени Даура Ахба в честь Гиви Агрба прошло памятное мероприятие. В холле учебного заведения разбили небольшую фотовыставку с архивными фотографиями, сделанными в период Отечественной войны народа Абхазии, на которых был запечатлен генерал.
© Sputnik
В честь Героя Абхазии Гиви Агрба назвали одну из улиц в селе Куланырхуа
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© Sputnik
В честь Героя Абхазии Гиви Агрба назвали одну из улиц в селе Куланырхуа
© SputnikВ Куланырхской второй школе прошло памятное мероприятия
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© Sputnik
В Куланырхской второй школе прошло памятное мероприятия
© SputnikВ Куланырхской второй школе прошло памятное мероприятия
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© Sputnik
В Куланырхской второй школе прошло памятное мероприятия
© SputnikВ Куланырхской второй школе прошло памятное мероприятия
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© Sputnik
В Куланырхской второй школе прошло памятное мероприятия
© SputnikВ Куланырхской второй школе прошло памятное мероприятия
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© Sputnik
В Куланырхской второй школе прошло памятное мероприятия
© Sputnik
В честь Героя Абхазии Гиви Агрба назвали одну из улиц в селе Куланырхуа
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© Sputnik
В честь Героя Абхазии Гиви Агрба назвали одну из улиц в селе Куланырхуа
1/6
© Sputnik
В честь Героя Абхазии Гиви Агрба назвали одну из улиц в селе Куланырхуа
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© Sputnik
В Куланырхской второй школе прошло памятное мероприятия
3/6
© Sputnik
В Куланырхской второй школе прошло памятное мероприятия
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© Sputnik
В Куланырхской второй школе прошло памятное мероприятия
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© Sputnik
В Куланырхской второй школе прошло памятное мероприятия
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© Sputnik
В честь Героя Абхазии Гиви Агрба назвали одну из улиц в селе Куланырхуа
В актовом зале школьники провели полуторачасовой концерт, читали стихи пели песни, через выступления и театрализованные сценки они рассказали о жизни, семье, работе и военных заслугах абхазского офицера Гиви Агрба. Минутой молчания присутствующие почтили память погибших защитников республики, 29 из которых были выходцами из села Куланырхуа. Ученики назвали их имена и показали фотографии военных на экране проектора.
Герой Абхазии Вианор Ашба назвал Гиви Агрба легендарным военачальником, командиром, учителем и вторым отцом для своих подчиненных.
"Мы ощущаем его отсутствие как командира, отца и друга. Его очень не хватает. Когда грузинские агрессоры напали на Абхазию, Гиви Камугович быстро отреагировал и поручил командиру второго взвода Зурабу Кишмария укрепиться на Красном мосту. Счет времени шел на минуты. Приказ был выполнен имеющимся личным составом внутренних войск Абхазии, состоящим в основном из ребят 18-19 лет", – поделился Ашба.
Он добавил, что благодаря Агрба удалось дольше сдерживать эти позиции, он последним покинул участок, когда стало понятно, что отбросить врага назад невозможно.
Председатель Совета старейшин Абхазии Аполлон Шинкуба напомнил, что в апреле Гиви Агрба исполнилось бы 85 лет, и выразил сожаление по поводу его раннего ухода из жизни. Он также подчеркнул вклад братьев и сыновей Агрба в достижении победы в Отечественной войне народа Абхазии.
"Его сыновья шли на войну впереди него. Его братья стояли рядом с ним. В такой ситуации человеку тяжело воевать, зная о том, что родные ему люди находятся в опасности. Но это ему не помешало ответственно выполнять свои задачи. Он принимал активное участие во всех наступательных операциях, был везде, где нужно быть, все успевал, и все ему доверяли", – сказал Шинкуба.
Бывший коллега Гиви Агрба, полковник милиции Аслан Дгебия поделился воспоминаниями о том, каким Агрба был руководителем и другом. По его словам, Агрба воспитал несколько поколений патриотов своей страны и профессиональных сотрудников правоохранительных органов.
"Мы работали с Гиви Камуговичем. Переоценить его труд будет очень сложно. Он научил нас не только работе, но и воспитал в нас человечность, уважение, совестливость. Он руководил огромными коллективами и всегда со всеми находил общий язык. Многие из его подчиненных добились успехов в профессии, заняли высокопоставленные места", –сказал Дгебия.
Замглавы администрации Гудаутского района Валерий Авидзба поблагодарил гостей за то, что они нашли время и пришли на эту церемонию. Он уточнил, что инициатива назвать одну из улиц в честь Гиви Агрба исходила от руководства и жителей села, Совета старейшин страны.
Член Совета старейшин Абхазии Джамал Авидзба отметил, что о Гиви Агрба сняты документальные фильмы и написана не одна книга. В них авторы повествуют не только о боевых заслугах генерал-лейтенанта, но также говорят о нем как о человеке, семьянине, абхазе.
От имени семьи и родственников благодарность организаторам мероприятия и гостям выразил Арзадин Агрба.
"История Гиви Камуговича очень богата, но то, что сегодня в память о нем сделали власти и дети – это много стоит. Я работал в школе и знаю, какой труд за этим стоит. Спасибо вам всем большое", – сказал он.
Участники церемонии также побывали на могиле Гиви Агрба и возложили цветы.
Герой Абхазии, генерал-лейтенант Гиви Агрба родился 4 апреля 1937 года. В первый день войны он возглавил оборону Сухума, служил заместителем командующего Гумистинского оборонного рубежа, командиром Новоафонской бригады, начальником Гудаутского гарнизона. Принимал участие в первой шромской, июльской и сентябрьской наступательных операциях Абхазской армии. Гиви Агрба работал первым начальником Сухумского гарнизона, затем министром внутренних дел (1993–1996), был первым заместителем министра обороны (1996–2002), председателем Службы госбезопасности страны (2002–2004).
За мужество и героизм в грузино-абхазской войне Гиви Агрба присвоено звание "Герой Абхазии", он награжден орденом "Ахьдз-Апша" II степени. Гиви Агрба умер 27 августа 2014 года.