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Улицу в селе Куланырхуа назвали в честь Героя Абхазии Гиви Агрба

Улицу в селе Куланырхуа назвали в честь Героя Абхазии Гиви Агрба

В минувшем апреле Герою Абхазии, генерал-лейтенанту Гиви Агрба исполнилось бы 85 лет. 20.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-20T16:19+0300

2022-05-20T16:19+0300

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ГУДАУТА, 20 мая – Sputnik, Бадри Есиава. В честь Героя Абхазии, генерал-лейтенанта Гиви Агрба назвали улицу в селе Куланырхуа.На церемонии присутствовали представители руководства района, члены правительства, депутаты Парламента Абхазии и районного Собрания, члены Совета старейшин Абхазии, родственники и односельчане Гиви Агрба, его боевые товарищи.В сельской школе №2 имени Даура Ахба в честь Гиви Агрба прошло памятное мероприятие. В холле учебного заведения разбили небольшую фотовыставку с архивными фотографиями, сделанными в период Отечественной войны народа Абхазии, на которых был запечатлен генерал.В актовом зале школьники провели полуторачасовой концерт, читали стихи пели песни, через выступления и театрализованные сценки они рассказали о жизни, семье, работе и военных заслугах абхазского офицера Гиви Агрба. Минутой молчания присутствующие почтили память погибших защитников республики, 29 из которых были выходцами из села Куланырхуа. Ученики назвали их имена и показали фотографии военных на экране проектора.Герой Абхазии Вианор Ашба назвал Гиви Агрба легендарным военачальником, командиром, учителем и вторым отцом для своих подчиненных."Мы ощущаем его отсутствие как командира, отца и друга. Его очень не хватает. Когда грузинские агрессоры напали на Абхазию, Гиви Камугович быстро отреагировал и поручил командиру второго взвода Зурабу Кишмария укрепиться на Красном мосту. Счет времени шел на минуты. Приказ был выполнен имеющимся личным составом внутренних войск Абхазии, состоящим в основном из ребят 18-19 лет", – поделился Ашба.Он добавил, что благодаря Агрба удалось дольше сдерживать эти позиции, он последним покинул участок, когда стало понятно, что отбросить врага назад невозможно.Председатель Совета старейшин Абхазии Аполлон Шинкуба напомнил, что в апреле Гиви Агрба исполнилось бы 85 лет, и выразил сожаление по поводу его раннего ухода из жизни. Он также подчеркнул вклад братьев и сыновей Агрба в достижении победы в Отечественной войне народа Абхазии."Его сыновья шли на войну впереди него. Его братья стояли рядом с ним. В такой ситуации человеку тяжело воевать, зная о том, что родные ему люди находятся в опасности. Но это ему не помешало ответственно выполнять свои задачи. Он принимал активное участие во всех наступательных операциях, был везде, где нужно быть, все успевал, и все ему доверяли", – сказал Шинкуба.Бывший коллега Гиви Агрба, полковник милиции Аслан Дгебия поделился воспоминаниями о том, каким Агрба был руководителем и другом. По его словам, Агрба воспитал несколько поколений патриотов своей страны и профессиональных сотрудников правоохранительных органов."Мы работали с Гиви Камуговичем. Переоценить его труд будет очень сложно. Он научил нас не только работе, но и воспитал в нас человечность, уважение, совестливость. Он руководил огромными коллективами и всегда со всеми находил общий язык. Многие из его подчиненных добились успехов в профессии, заняли высокопоставленные места", –сказал Дгебия.Замглавы администрации Гудаутского района Валерий Авидзба поблагодарил гостей за то, что они нашли время и пришли на эту церемонию. Он уточнил, что инициатива назвать одну из улиц в честь Гиви Агрба исходила от руководства и жителей села, Совета старейшин страны.Член Совета старейшин Абхазии Джамал Авидзба отметил, что о Гиви Агрба сняты документальные фильмы и написана не одна книга. В них авторы повествуют не только о боевых заслугах генерал-лейтенанта, но также говорят о нем как о человеке, семьянине, абхазе.От имени семьи и родственников благодарность организаторам мероприятия и гостям выразил Арзадин Агрба."История Гиви Камуговича очень богата, но то, что сегодня в память о нем сделали власти и дети – это много стоит. Я работал в школе и знаю, какой труд за этим стоит. Спасибо вам всем большое", – сказал он.Участники церемонии также побывали на могиле Гиви Агрба и возложили цветы.Герой Абхазии, генерал-лейтенант Гиви Агрба родился 4 апреля 1937 года. В первый день войны он возглавил оборону Сухума, служил заместителем командующего Гумистинского оборонного рубежа, командиром Новоафонской бригады, начальником Гудаутского гарнизона. Принимал участие в первой шромской, июльской и сентябрьской наступательных операциях Абхазской армии. Гиви Агрба работал первым начальником Сухумского гарнизона, затем министром внутренних дел (1993–1996), был первым заместителем министра обороны (1996–2002), председателем Службы госбезопасности страны (2002–2004).За мужество и героизм в грузино-абхазской войне Гиви Агрба присвоено звание "Герой Абхазии", он награжден орденом "Ахьдз-Апша" II степени. Гиви Агрба умер 27 августа 2014 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220404/khrabryy-voin-i-dobryy-chelovek-pamyat-geroya-abkhazii-givi-agrba-pochtili-v-gudaute-1038478047.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220411/sukhumskoe-gorsobranie-vernetsya-k-obsuzhdeniyu-voprosa-o-pereimenovanii-dvukh-ulits-1038595975.html

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