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Сухумское Горсобрание вернется к обсуждению вопроса о переименовании двух улиц

Сухумское Горсобрание вернется к обсуждению вопроса о переименовании двух улиц

Сухумское городское Собрание 7 апреля приняло решение о переименовании улиц Сахарова и Шотландская в честь абхазских генералов Владимира Аршба и Гиви Агрба... 11.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-11T16:45+0300

2022-04-11T16:45+0300

2022-04-11T17:12+0300

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СУХУМ, 11 апр – Sputnik, Сария Кварацхелия. Сухумское горсобрание вернется к обсуждению вопроса о переименовании улиц Сахарова и Шотландская, рассказал в беседе с корреспондентом Sputnik председатель Горсобрания Ираклий Харчилава.Накануне Сухумское городское Собрание поступили письма от жителей переименованных улиц, в которых они просят вернуть прежние названия. 7 апреля депутаты местного самоуправления приняли решение переименовать улицы Сахарова и Шотландская именами генералов Владимира Аршба и Гиви Агрба. Инициатива исходила от ветеранских организаций, МВД, Министерства обороны, которые неоднократно обращались и в администрацию Сухума, и в городское Собрание для переименования центральных улиц в честь двух генералов.После, по словам Харчилава, в СГС поступило письмо и от главы города Беслана Эшба. Он на основании всех обращений попросил депутатов рассмотреть вопрос о переименовании центральных улиц столицы в Аршба и Агрба.Однако решение депутатов местного самоуправления не осталось незамеченным. Общественность и научное сообщество резко отреагировали на переименование центральных улиц Сухума. Общественная палата Абхазии выступила за сохранение прежних названий столичных улиц Сахарова и Шотландской. А Координационный союз организаций русских соотечественников (КСОРС) раскритиковал переименование улицы Академика Сахарова в центре Сухума, заявив, что таким образом стирается русский след в республике.10 апреля инициативная группа граждан создала петицию за сохранение названий двух сухумских улиц. Не остались в стороне и жители Сахарова и Шотландской, которые написали письма на имя президента и депутатов Горсобрания. Написал письмо на имя главы государства и председатель Всемирного абхазо-абазинского конгресса Мусса Экзеков. Он попросил Аслана Бжания наложить вето на решение о переименовании улицы Сахарова.Улица Сахарова появилась на карте Сухума в 1996 году в честь всемирно известного правозащитника, академика Андрея Сахарова. Он одним из первых затронул проблему абхазо-грузинских отношений в конце 80-х годов. Его концепция легла в основу многих документов Народного форума Абхазии и получила поддержку абхазского народа.А улица Шотландская была так названа в знак дружбы с шотландским городом Килмарноком. Еще задолго до начала Отечественной войны народа Абхазии 2 октября 1988 года был подписан договор об установлении побратимских связей между Сухумом и Килмарноком. Тогда это называлось "Заявление о дружбе и породнении". После войны в одном из парков Килмарнока был установлен памятник жертвам грузино-абхазской войны. В ответ на это одну из улиц столицы Абхазии в 1995 году назвали Шотландской.

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