https://sputnik-abkhazia.ru/20220521/opasnoe-khuliganstvo-mvd-abkhazii-pyat-pistoletov-i-odin-avtomat-1039197807.html
Опасное хулиганство: МВД Абхазии изъяло пять пистолетов и один автомат
Опасное хулиганство: МВД Абхазии изъяло пять пистолетов и один автомат
Согласно данным оперативной сводки МВД, сотрудники правоохранительных органов изъяли 6 единиц незаконно хранимого оружия и боеприпасы. 21.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-21T12:02+0300
2022-05-21T12:02+0300
2022-05-21T12:11+0300
в абхазии
абхазия
мвд абхазии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/03/1036177729_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_9d5f3b452bfcc3b6467e548fffc03ac8.jpg
СУХУМ, 21 мая - Spuntik. Сотрудники Министерства внутренних дел Абхазии возбудили ряд уголовных дел по факту незаконного хранения огнестрельного оружия. Об этом в оперативной сводке сообщает отдел информации и общественных связей ведомства.Уголовное дело по статье "Хулиганство" (ст.207 УК Абхазии - прим. ред) и по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 217 УК Абхазии (Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия - прим.ред) было возбуждено в отношении жителя села Отхара Инала Антелава.Сотрудники правоохранительных органов изъяли стрелянные гильзы, оружие и боеприпасы. Кроме того, выяснилось, что в момент совершения преступления Антелава пребывал в состоянии наркотического опьянения. Решением суда он помещен под домашний арест.В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска УВД по Сухуму изъяли пистолет Glock 17 и 18 патронов у жителя столицы Руслана Чолария.Изъятый пистолет калибром 9,19 мм заводского изготовления и технически пригоден к произведению выстрелов. Против гражданина Чолария возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.217 УК Абхазии, он отпущен под подписку о невыезде.В ходе оперативных мероприятий в селе Алахадзы сотрудники правоохранительных органов задержали жителя села Дурипш Дениса Гумба. При себе у Гумба был пистолет системы "Макарова" калибра 9,18 мм с боевыми патронами, переделанный из сигнального в боевой. Против задержанного возбуждено дело по ч.1 ст.217 уголовного кодекса, мерой пресечения избрана подписка о невыезде.Подписка о невыезде была избрана и в отношении жителя Гагры Гурама Сичинава, у которого в ходе личного досмотра был обнаружен и изъят пистолет системы ТТ с боеприпасами.Пистолет системы "Макарова" и восемь патронов к нему были изъяты в ходе проведения оперативных мероприятий на сухумском рынке у жителя города Сандро Чолария. Оружие было переделано из охолощенного в боевое и технически исправно. Возбуждено уголовное дело, гражданин Чолария отпущен под подписку о невыезде.У жителя столицы Адгура Дзкуя в ходе личного досмотра был изъят пистолет иностранного производства с боеприпасами к нему. Против него возбудили уголовное дело, мерой пресечения была избрана подписка о невыезде.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220519/kriptofermu-obnaruzhili-v-sele-lykhny-1039162494.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220516/mvd-abkhazii-vozbudilo-delo-po-faktu-krazhi-obezyan-iz-pitomnika-v-sukhume-1039121649.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/03/1036177729_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_697398d508cfda353dc965c95b2c540b.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, мвд абхазии, новости
Опасное хулиганство: МВД Абхазии изъяло пять пистолетов и один автомат
12:02 21.05.2022 (обновлено: 12:11 21.05.2022)
Согласно данным оперативной сводки МВД, сотрудники правоохранительных органов изъяли 6 единиц незаконно хранимого оружия и боеприпасы.
СУХУМ, 21 мая - Spuntik.
Сотрудники Министерства внутренних дел Абхазии возбудили ряд уголовных дел по факту незаконного хранения огнестрельного оружия. Об этом в оперативной сводке сообщает
отдел информации и общественных связей ведомства.
Уголовное дело по статье "Хулиганство" (ст.207 УК Абхазии - прим. ред) и по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 217 УК Абхазии (Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия - прим.ред) было возбуждено в отношении жителя села Отхара Инала Антелава.
Антелава, находясь в общественном месте - во дворе многоквартирного дома по улице Эшба в Сухуме, произвел выстрелы в воздух из незаконно приобретенного им автомата Калашникова калибра 5,45 мм.
Сотрудники правоохранительных органов изъяли стрелянные гильзы, оружие и боеприпасы. Кроме того, выяснилось, что в момент совершения преступления Антелава пребывал в состоянии наркотического опьянения. Решением суда он помещен под домашний арест.
В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска УВД по Сухуму изъяли пистолет Glock 17 и 18 патронов у жителя столицы Руслана Чолария.
Изъятый пистолет калибром 9,19 мм заводского изготовления и технически пригоден к произведению выстрелов. Против гражданина Чолария возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.217 УК Абхазии, он отпущен под подписку о невыезде.
В ходе оперативных мероприятий в селе Алахадзы сотрудники правоохранительных органов задержали жителя села Дурипш Дениса Гумба. При себе у Гумба был пистолет системы "Макарова" калибра 9,18 мм с боевыми патронами, переделанный из сигнального в боевой. Против задержанного возбуждено дело по ч.1 ст.217 уголовного кодекса, мерой пресечения избрана подписка о невыезде.
Подписка о невыезде была избрана и в отношении жителя Гагры Гурама Сичинава, у которого в ходе личного досмотра был обнаружен и изъят пистолет системы ТТ с боеприпасами.
Пистолет системы "Макарова" и восемь патронов к нему были изъяты в ходе проведения оперативных мероприятий на сухумском рынке у жителя города Сандро Чолария. Оружие было переделано из охолощенного в боевое и технически исправно. Возбуждено уголовное дело, гражданин Чолария отпущен под подписку о невыезде.
У жителя столицы Адгура Дзкуя в ходе личного досмотра был изъят пистолет иностранного производства с боеприпасами к нему. Против него возбудили уголовное дело, мерой пресечения была избрана подписка о невыезде.