https://sputnik-abkhazia.ru/20220521/opasnoe-khuliganstvo-mvd-abkhazii-pyat-pistoletov-i-odin-avtomat-1039197807.html

Опасное хулиганство: МВД Абхазии изъяло пять пистолетов и один автомат

Опасное хулиганство: МВД Абхазии изъяло пять пистолетов и один автомат

Согласно данным оперативной сводки МВД, сотрудники правоохранительных органов изъяли 6 единиц незаконно хранимого оружия и боеприпасы. 21.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-21T12:02+0300

2022-05-21T12:02+0300

2022-05-21T12:11+0300

в абхазии

абхазия

мвд абхазии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/03/1036177729_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_9d5f3b452bfcc3b6467e548fffc03ac8.jpg

СУХУМ, 21 мая - Spuntik. Сотрудники Министерства внутренних дел Абхазии возбудили ряд уголовных дел по факту незаконного хранения огнестрельного оружия. Об этом в оперативной сводке сообщает отдел информации и общественных связей ведомства.Уголовное дело по статье "Хулиганство" (ст.207 УК Абхазии - прим. ред) и по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 217 УК Абхазии (Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия - прим.ред) было возбуждено в отношении жителя села Отхара Инала Антелава.Сотрудники правоохранительных органов изъяли стрелянные гильзы, оружие и боеприпасы. Кроме того, выяснилось, что в момент совершения преступления Антелава пребывал в состоянии наркотического опьянения. Решением суда он помещен под домашний арест.В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска УВД по Сухуму изъяли пистолет Glock 17 и 18 патронов у жителя столицы Руслана Чолария.Изъятый пистолет калибром 9,19 мм заводского изготовления и технически пригоден к произведению выстрелов. Против гражданина Чолария возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.217 УК Абхазии, он отпущен под подписку о невыезде.В ходе оперативных мероприятий в селе Алахадзы сотрудники правоохранительных органов задержали жителя села Дурипш Дениса Гумба. При себе у Гумба был пистолет системы "Макарова" калибра 9,18 мм с боевыми патронами, переделанный из сигнального в боевой. Против задержанного возбуждено дело по ч.1 ст.217 уголовного кодекса, мерой пресечения избрана подписка о невыезде.Подписка о невыезде была избрана и в отношении жителя Гагры Гурама Сичинава, у которого в ходе личного досмотра был обнаружен и изъят пистолет системы ТТ с боеприпасами.Пистолет системы "Макарова" и восемь патронов к нему были изъяты в ходе проведения оперативных мероприятий на сухумском рынке у жителя города Сандро Чолария. Оружие было переделано из охолощенного в боевое и технически исправно. Возбуждено уголовное дело, гражданин Чолария отпущен под подписку о невыезде.У жителя столицы Адгура Дзкуя в ходе личного досмотра был изъят пистолет иностранного производства с боеприпасами к нему. Против него возбудили уголовное дело, мерой пресечения была избрана подписка о невыезде.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220519/kriptofermu-obnaruzhili-v-sele-lykhny-1039162494.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220516/mvd-abkhazii-vozbudilo-delo-po-faktu-krazhi-obezyan-iz-pitomnika-v-sukhume-1039121649.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

абхазия, мвд абхазии, новости