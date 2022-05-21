https://sputnik-abkhazia.ru/20220521/yunye-abkhazskie-boksery-zanyali-prizovye-mesta-na-pervenstve-v-sochi-1039202894.html

Юные абхазские боксеры заняли призовые места на первенстве в Сочи

Юные абхазские боксеры заняли призовые места на первенстве в Сочи

20-21 мая в Сочи проходило первенство города по боксу, посвященное 77-ой годовщине Победы в Великой отечественной войне. 21.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-21T17:59+0300

2022-05-21T17:59+0300

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СУХУМ, 21 мая - Sputnik. Юные спортсмены из Абхазии заняли призовые места на первенстве по боксу в Сочи, сообщает Государственный комитет Абхазии по делам молодежи и спорту.Первые места заняли Амир Бармышава из поселка Бзыбь и два сухумчанина Анри Зардания и Эраст Хибба. Второе место занял житель Бзыби Андрей Иобидзе.В турнире, который проходил 20 и 21 мая в Сочи, принимали участие около 150 из Сочи, Абхазии и районов Краснодарского края

https://sputnik-abkhazia.ru/20220518/khariton-agrba-stanet-khedlaynerom-vechera-boksa-v-moskve-1039154730.html

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