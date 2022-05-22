https://sputnik-abkhazia.ru/20220522/abkhazskie-boksery-s-uspekhom-vystupili-na-turnire-v-sochi-1039208161.html

Абхазские боксеры с успехом выступили на турнире в Сочи

Абхазские боксеры с успехом выступили на турнире в Сочи

В соревнованиях, которые прошли 20-21 мая, участвовали около 150 спортсменов из Сочи, Абхазии и районов Краснодарского края. 22.05.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 22 мая - Sputnik. Абхазские спортсмены заняли призовые места на первенстве Сочи по боксу, посвященном 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает Госкомспорта Абхазии.Воспитанники Республиканской детско-юношеской спортивной школы бокса, борьбы и тяжелой атлетики имени Владимира Маршания заняли семь первых мест.Золото турнира завоевали: Кемал Возба, Айнар Хинтба, Баграт Цурцумия, Сандро Цвижба, Никита Джанба, Айнар Парцвания и Арсений Джидарян. Тренируют спортсменов Ираклий Цурцумия и Олег Тарасов.В турнире приняли участие также гудаутские и бзыбские боксеры, а также спортсмены секции бокса Управления по делам молодежи и спорта Администрации Сухума, которые заняли три первых и одно второе место.В копилке гудаутских спортсменов также три золотые медали. Их завоевали Айнар Малия, Владислав Амичба и Даут Хагуш. Тренируют спортсменов Арнольд Губаз и Аляс Агрба.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220521/yunye-abkhazskie-boksery-zanyali-prizovye-mesta-na-pervenstve-v-sochi-1039202894.html

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