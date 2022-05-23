https://sputnik-abkhazia.ru/20220523/veruyuschie-iz-rossii-priekhali-na-prazdnichnoe-bogosluzhenie-v-chest-simona-kananita-1039221578.html
Верующие из России приехали на праздничное богослужение в честь Симона Кананита
Верующие из России приехали на праздничное богослужение в честь Симона Кананита
День памяти Святого великомученика Симона Кананита отмечают в Абхазии 23 мая, уже несколько лет этот день значится в производственном календаре как выходной. 23.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-23T15:37+0300
2022-05-23T15:37+0300
2022-05-23T15:37+0300
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СУХУМ, 23 мая – Sputnik. На праздничное Богослужение в честь Святого апостола Симона Кананита в Сухумский кафедральный Собор приехали верующие со всей Абхазии и юга России, сказал в интервью радио Sputnik настоятель Каманского монастыря отец Игнатий Киут.Игумен Игнатий уточнил, что апостол Симон Кананит считается покровителем брака, и многие приезжают в республику для церемонии венчания, в том числе из Москвы и Петербурга. В этом году христиане в особенности молятся, чтобы был мир и единение православного мира, отметил он."Для нас этот праздник, как вторая Пасха, потому что мы освящены молитвой самого апостола Симона Кананита, и его мощи, которые находятся под спудом храма, так же освящают нашу Абхазию", - сказал настоятель Каманского монастыря. День памяти Святого великомученика, одного из апостолов Иисуса Христа отмечается в Абхазии ежегодно 23 мая. В 2013 году эта дата в стране была объявлена праздничным выходным днем.Согласно писанию, апостолы Симон Кананит и Андрей Первозванный прибыли на территорию Абхазии в первой половине I века нашей эры с благой вестью о воскрешении Иисуса Христа. Андрей Первозванный отправился дальше проповедовать вдоль Черноморского побережья Кавказа, а Симон Кананит остался в Псырцхе.Он поселился в одном из гротов древнего Нового Афона, где молился Господу и проповедовал христианство. В наши дни это место ежегодно посещают тысячи паломников из России и православные жители Абхазии.Миссия апостола в Абхазии продлилась недолго. Симон Кананит был убит на берегу реки Псырцха. Кто посмел отнять жизнь у проповедника все еще доподлинно неизвестно. По одной из версий, Кананита казнили римские военные.В IV веке над местом погребения апостола воздвигли храм в его честь. Позже, в X веке, на том месте построили храм из камня. Храм расположен в живописном месте вблизи искусственного водопада, построенного русскими монахами, прибывшими к берегам Абхазии из греческого монастыря Святого Пантелеймона на горе Афон.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220523/igumen-o-simone-kananite-ne-kazhdoy-strane-povezlo-chtoby-apostol-khrista-osvyatil-zemlyu-1039217910.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220523/bogosluzhenie-v-chest-apostola-simona-kananita-proshlo-v-abkhazii-1039216648.html
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религия, христианство, культура, сухум, новости
Верующие из России приехали на праздничное богослужение в честь Симона Кананита
День памяти Святого великомученика Симона Кананита отмечают в Абхазии 23 мая, уже несколько лет этот день значится в производственном календаре как выходной.
СУХУМ, 23 мая – Sputnik.
На праздничное Богослужение в честь Святого апостола Симона Кананита в Сухумский кафедральный Собор приехали верующие со всей Абхазии и юга России, сказал в интервью радио Sputnik
настоятель Каманского монастыря отец Игнатий Киут.
"Сегодня торжественный день. Все духовенство Абхазии служило в Сухумском кафедральном Соборе. Отец Виссарион (Аплиаа) возглавил богослужение. Верующие приехали со всех концов Абхазии, а также из России. Видел моих прихожан из Сочи, Туапсе, Адлера, которые также приняли участив этом чудесном празднике апостола Симона Кананита", - отметил он.
Игумен Игнатий уточнил, что апостол Симон Кананит считается покровителем брака, и многие приезжают в республику для церемонии венчания, в том числе из Москвы и Петербурга. В этом году христиане в особенности молятся, чтобы был мир и единение православного мира, отметил он.
"Для нас этот праздник, как вторая Пасха, потому что мы освящены молитвой самого апостола Симона Кананита, и его мощи, которые находятся под спудом храма, так же освящают нашу Абхазию", - сказал настоятель Каманского монастыря.
День памяти Святого великомученика, одного из апостолов Иисуса Христа отмечается в Абхазии ежегодно 23 мая. В 2013 году эта дата в стране была объявлена праздничным выходным днем.
Согласно писанию, апостолы Симон Кананит и Андрей Первозванный прибыли на территорию Абхазии в первой половине I века нашей эры с благой вестью о воскрешении Иисуса Христа. Андрей Первозванный отправился дальше проповедовать вдоль Черноморского побережья Кавказа, а Симон Кананит остался в Псырцхе.
Он поселился в одном из гротов древнего Нового Афона, где молился Господу и проповедовал христианство. В наши дни это место ежегодно посещают тысячи паломников из России и православные жители Абхазии.
Миссия апостола в Абхазии продлилась недолго. Симон Кананит был убит на берегу реки Псырцха. Кто посмел отнять жизнь у проповедника все еще доподлинно неизвестно. По одной из версий, Кананита казнили римские военные.
В IV веке над местом погребения апостола воздвигли храм в его честь. Позже, в X веке, на том месте построили храм из камня. Храм расположен в живописном месте вблизи искусственного водопада, построенного русскими монахами, прибывшими к берегам Абхазии из греческого монастыря Святого Пантелеймона на горе Афон.