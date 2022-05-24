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Эдуард Бутба обсудил вопросы сотрудничества с замминистра здравоохранения России
Эдуард Бутба обсудил вопросы сотрудничества с замминистра здравоохранения России
В числе ключевых тем, которые обсудили на встрече, было открытие новых отделений в Сухумской городской клинической больнице. 24.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-24T21:25+0300
2022-05-24T21:25+0300
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здравоохранение
абхазия
медицина
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СУХУМ, 24 мая - Sputnik. Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба обсудил вопросы межгосударственного сотрудничества в сфере медицины с замминистра здравоохранения России Виктором Фисенко, сообщает Минздрав Абхазии.По словам Эдуарда Бутба, рабочая группа со стороны Абхазии уже сформирована, ожидается приезд российских специалистов для определения потребности для открытия этих отделений.Кроме того, на встрече обсудили приезд российских детских инфекционистов в Абхазию во время курортного сезона, межгосударственное соглашение об ОМС, оказание гражданам Абхазии высокотехнологичной помощи не в рамках медицинской страховки, содействие открытию пунктов скорой помощи на республиканской трассе и обеспечение отдельных категорий российских граждан, проживающих в Абхазии, необходимыми лекарствами.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220513/lekarstvennyy-rezerv-dlya-onkotsentra-sozdadut-v-abkhazii-1039096622.html
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здравоохранение, абхазия, медицина
Эдуард Бутба обсудил вопросы сотрудничества с замминистра здравоохранения России
В числе ключевых тем, которые обсудили на встрече, было открытие новых отделений в Сухумской городской клинической больнице.
СУХУМ, 24 мая - Sputnik.
Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба обсудил вопросы межгосударственного сотрудничества в сфере медицины с замминистра здравоохранения России Виктором Фисенко, сообщает
Минздрав Абхазии.
Во время встречи стороны обсудили вопрос модернизации клинической больницы города Сухум, открытие в ней отделений эндоваскулярной и малоинвазивной хирургии, лучевой диагностики (КТ, МРТ), а также реабилитационного и постинсультного отделений.
По словам Эдуарда Бутба, рабочая группа со стороны Абхазии уже сформирована, ожидается приезд российских специалистов для определения потребности для открытия этих отделений.
Кроме того, на встрече обсудили приезд российских детских инфекционистов в Абхазию во время курортного сезона, межгосударственное соглашение об ОМС, оказание гражданам Абхазии высокотехнологичной помощи не в рамках медицинской страховки, содействие открытию пунктов скорой помощи на республиканской трассе и обеспечение отдельных категорий российских граждан, проживающих в Абхазии, необходимыми лекарствами.