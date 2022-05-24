https://sputnik-abkhazia.ru/20220524/eduard-butba-obsudil-voprosy-sotrudnichestva-s-zamministra-zdravookhraneniya-rossii-1039241119.html

Эдуард Бутба обсудил вопросы сотрудничества с замминистра здравоохранения России

Эдуард Бутба обсудил вопросы сотрудничества с замминистра здравоохранения России

В числе ключевых тем, которые обсудили на встрече, было открытие новых отделений в Сухумской городской клинической больнице. 24.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-24T21:25+0300

2022-05-24T21:25+0300

2022-05-24T21:25+0300

в абхазии

здравоохранение

абхазия

медицина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/18/1039241003_0:54:1080:662_1920x0_80_0_0_b7d2f79aa68d50cb6d46a100dd30e2df.jpg

СУХУМ, 24 мая - Sputnik. Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба обсудил вопросы межгосударственного сотрудничества в сфере медицины с замминистра здравоохранения России Виктором Фисенко, сообщает Минздрав Абхазии.По словам Эдуарда Бутба, рабочая группа со стороны Абхазии уже сформирована, ожидается приезд российских специалистов для определения потребности для открытия этих отделений.Кроме того, на встрече обсудили приезд российских детских инфекционистов в Абхазию во время курортного сезона, межгосударственное соглашение об ОМС, оказание гражданам Абхазии высокотехнологичной помощи не в рамках медицинской страховки, содействие открытию пунктов скорой помощи на республиканской трассе и обеспечение отдельных категорий российских граждан, проживающих в Абхазии, необходимыми лекарствами.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220513/lekarstvennyy-rezerv-dlya-onkotsentra-sozdadut-v-abkhazii-1039096622.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

здравоохранение, абхазия, медицина