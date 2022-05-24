https://sputnik-abkhazia.ru/20220524/okolo-dvukh-desyatkov-tel-morskikh-lisits-nashli-na-beregu-gudauty-1039240465.html

Около двух десятков тел морских лисиц нашли на берегу Гудауты

Около двух десятков тел морских лисиц нашли на берегу Гудауты

По предположению экологов, причиной гибели морских лисиц, найденных на пляже в Гудауте, мог стать человеческий фактор. 24.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-24T20:30+0300

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рыбная ловля

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СУХУМ, 24 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Около двух десятков тел морских обитателей, похожих на скатов, обнаружила на одном из пляжей Гудауты пользователь социальной сети Мактина Хагуш.Фотографии она выложила 22 мая. В беседе с корреспондентом Sputnik Хагуш уточнила, что мертвых рыб увидела во время прогулки по берегу вблизи базы отдыха по улице Гарцкия.Ознакомившись со снимком мертвых рыб, директор Института экологии АНА Роман Дбар определил, что это морские лисицы – одни из двух видов скатов, обитающих в Черном море и древнейшие обитатели морской фауны. Второй вид скатов – это хвостокол или морской кот. Дбар предположил, что причиной их гибели могла стать рыболовная сеть."Сама сеть, наверное, ставилась на камбалу, но лов камбалы в мае запрещен. Иногда их (морских лисиц - прим. ред) можно встретить на прилавках рынков вместе с камбалами. У них специфический вкус и немногие любят есть эту рыбу", - объяснил Дбар.Исходя из того, что рыбы лежали в куче на берегу, эколог предположил, что рыбаки выбросили их при разборе улова, так как морские лисицы не представляют для людей особого пищевого интереса. Сказать точно, были они в это время живы или мертвы, довольно сложно."Они могли быть и живыми. Если даже рыбы запутались в сетях, они могут еще долго сохранять жизнедеятельность. В любом случае, их надо было выпустить обратно в море или утилизировать, если к тому времени успели погибнуть. Оставлять туши рыб на общественных пляжах, где они будут разлагаться, конечно же, недопустимо. Подобного рода действия – это браконьерство", - уверен он.При этом эколог отметил, что для определения законности рыболовной деятельности необходимо установить личности людей, выбросивших рыбу на берег, и проверить наличие необходимых для промысла документов. Он подчеркнул, что в Абхазии не редки случаи незаконной ловли рыб сетями.Что касается самих морских лисиц, уточнил эколог, то это распространенный типичный представитель донных видов рыб, к которым относятся морской кот, черноморская камбала и близкий к ним по виду морской язык. Их объединяет характерное устройство плоского тела с глазами, расположенными наверху, и ртом внизу.Морские лисицы, как и акулы, относятся к хрящевым видам рыб, которые иногда могут достигать до 120 сантиметров в длину. Они обитают в водах Атлантики, от Исландии и Норвегии до Южной Африки. Оба вида этих скатов также довольно распространены в Черном море, но наблюдается тенденция к снижению их численности."Если полвека назад они встречалась и в прибрежной зоне моря, то сейчас они становятся все более редкими, несмотря на то, что эти рыбы не имеют промыслового назначения. Они в основном попадаются при ловле той же камбалы или барабульки на глубинах до 40-50 метров", - отметил Дбар.Еще одна причина уменьшения популяции видов скатов связана со снижением объемов их рациона, состоящего из хамсы, мерланга, барабульки. Эколог подчеркнул, что, в любом случае, они составляют биологическое разнообразие экосистемы Черного моря и отношение к ним должно быть бережное. При этом он выразил сомнение по поводу того, что человек своими действиями сможет стать серьезной угрозой вымирания этих рыб с учетом отсутствия промысловой заинтересованности в них.

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гудаута, абхазия, рыбная ловля