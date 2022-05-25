https://sputnik-abkhazia.ru/20220525/ambulatornyy-tsentr-nachnet-rabotat-v-sele-bargyap-1039255845.html

Амбулаторный центр начнет работать в селе Баргяп

Амбулаторный центр начнет работать в селе Баргяп

На совещании с главой района Константином Пилия в числе прочих вопросов обсуждался и вопрос здравоохранения. 25.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-25T20:24+0300

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СУХУМ, 25 мая - Sputnik. Главный врач Галской ЦРБ Астамур Гамгия заявил, что планируется восстановление работы амбулаторного центра в селе Баргяп. Об этом сообщает Гал ТВ.Гамгия поделился и дальнейшими планами по модернизации работы центральной районной больницы. В частности, планируется открытие офтальмологического отделения. Для работы в проекте привлекли специалистов из Сухума, оперирующих врачей-офтальмологов. Пациентов, которым можно будет оказать помощь на месте, будут обследовать и оперировать в условиях стационара.В больнице скоро начнут работать новые специалисты: врач-дерматовенеролог, врач широкого профиля - онколог, маммолог и пластический хирург, а также кардио- и сосудистый хирург.У руководства больницы в планах привлечение специалистов по гинекологии из Москвы, в том числе и в онкологической сфере. Они будут осматривать и консультировать пациентов на безвозмездной основе и оказывать помощь в случае необходимости оперативного вмешательства.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220525/vopros-stroitelstva-detskoy-bolnitsy-obsudili-v-kabmine-abkhazii-1039254394.html

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