https://sputnik-abkhazia.ru/20220525/oppozitsiya-v-armenii-zablokirovala-rezidentsiyu-prezidenta-1039242796.html
Оппозиция в Армении заблокировала резиденцию президента
Оппозиция в Армении заблокировала резиденцию президента
По словам представителей оппозиции, они будут каждый день блокировать разные госучреждения, которые, по убеждению оппозиции, бездействуют либо работают не на... 25.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-25T09:49+0300
2022-05-25T09:49+0300
2022-05-25T10:29+0300
армения
протесты
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СУХУМ, 25 мая – Sputnik. Представители оппозиционного движения "Сопротивление" заблокировали здание президентской администрации в Ереване, сообщает Sputnik Армения.По словам протестующих, они не намерены заходить в здание, но не будут туда никого пропускать.Армянский депутат Гегам Манукян добавил, что сторонники оппозиции продолжат блокировать разные государственные учреждения, которые, на их взгляд, бездействуют или работают не на благо страны.Полиция уже призвала протестующих разблокировать входы в президентский дворец, произошла небольшая стычка, но затем ситуация стабилизировалась. Оттеснить активистов от здания не удалось.Также оппозиция заблокировала здание Совета безопасности Армении, так как ее представители полагают, что секретарь Совбеза оправдывает уступки, на которые идут власти в ходе переговоров с Азербайджаном.Представители оппозиционного движения считают, что секретарь Совбеза Армении оправдывает все уступки, на которые идут власти Армении в ходе переговоров с азербайджанской стороной.Децентрализированные акции протеста начались в Армении с 25 апреля. 1 мая объединенные силы оппозиции вышли на многотысячный митинг и объявили о начале акций гражданского неповиновения. Не призывая к насилию и не предпринимая противоправных действий, демонстранты требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за его резонансных заявлений о переговорном процессе по Карабаху. Они считают, что политика руководства страны ведет к потере Арцаха и армянской государственности.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220503/armyanskaya-oppozitsiya-perekryla-ulitsy-erevana-1038936962.html
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армения, протесты
Оппозиция в Армении заблокировала резиденцию президента
09:49 25.05.2022 (обновлено: 10:29 25.05.2022)
По словам представителей оппозиции, они будут каждый день блокировать разные госучреждения, которые, по убеждению оппозиции, бездействуют либо работают не на благо интересов Армении.
СУХУМ, 25 мая – Sputnik.
Представители оппозиционного движения "Сопротивление" заблокировали здание президентской администрации в Ереване, сообщает Sputnik Армения
.
"Уже месяц, как в стране проходят протесты, однако человек, занимающий президентское кресло, делает вид будто ничего не происходит. Он не президент республики, а представитель "Гражданского договора". Ни один сотрудник не должен войти в здание", – заявил один из лидеров "Сопротивления" Сагателян.
По словам протестующих, они не намерены заходить в здание, но не будут туда никого пропускать.
Армянский депутат Гегам Манукян добавил, что сторонники оппозиции продолжат блокировать разные государственные учреждения, которые, на их взгляд, бездействуют или работают не на благо страны.
Полиция уже призвала протестующих разблокировать входы в президентский дворец, произошла небольшая стычка, но затем ситуация стабилизировалась. Оттеснить активистов от здания не удалось.
Также оппозиция заблокировала здание Совета безопасности Армении, так как ее представители полагают, что секретарь Совбеза оправдывает уступки, на которые идут власти в ходе переговоров с Азербайджаном.
Представители оппозиционного движения считают, что секретарь Совбеза Армении оправдывает все уступки, на которые идут власти Армении в ходе переговоров с азербайджанской стороной.
Децентрализированные акции протеста начались в Армении с 25 апреля. 1 мая объединенные силы оппозиции вышли на многотысячный митинг
и объявили о начале акций гражданского неповиновения.
Не призывая к насилию и не предпринимая противоправных действий, демонстранты требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за его резонансных заявлений о переговорном процессе по Карабаху. Они считают, что политика руководства страны ведет к потере Арцаха и армянской государственности.