https://sputnik-abkhazia.ru/20220525/poslednee-rossiysko-kitayskoe-preduprezhdenie-soedinennym-shtatam-1039257146.html

Последнее российско-китайское предупреждение Соединенным Штатам

Последнее российско-китайское предупреждение Соединенным Штатам

Многие военные и политические эксперты высказывают мнение о том, что США хотят организовать еще один очаг нестабильности в Восточной Азии, чтобы "занять"... 25.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-25T21:14+0300

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Совместное боевое патрулирование стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев России и Китая над Тихим океаном 24 мая неслучайно совпало с токийской встречей президентов США, Японии, Индии и Австралии, пишет военный эксперт Александр Хроленко.Поэтому Москва и Пекин в равной степени готовы отвечать на агрессивную внешнюю политику США – вместе и всеми средствами, включая стратегическое ядерное оружие.Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы ВКС России и ВВС Китая Ту-95МС и Хун-6К во вторник, 24 мая, провели совместное плановое патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе."Стратегов" прикрывали российские истребители Су-30СМ. На отдельных этапах маршрута российско-китайскую авиагруппу сопровождали самолеты F-15 и F-2 ВВС Японии и Южной Кореи.Ракетоносцы за 13 часов пересекли Японское, Восточно-Китайское и Филиппинское моря, то есть получили возможность последовательно отработать выход на позиции пуска крылатых ракет большой дальности по военным базам США, Японии и Австралии (гипотетически в пределах досягаемости – Йокосука, Гуам, Перл-Харбор, Гарден-Айленд и другие).Российский Ту-95МС способен нести на борту до 16 не имеющих аналогов в мире крылатых ракет Х-101 или Х-102 (с термоядерной боеголовкой) дальностью 5500 км. В боевых условиях один ракетоносец Ту-95МС может уничтожить несколько военных баз или городов противника, не входя в его зону ПВО.Китайский ракетоносец Хун-6К способен нести шесть стратегических крылатых ракет CJ-10К (CJ-10A) дальностью до 3000 км.Ракетоносцы РФ и КНР действовали в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, границы других государств не нарушили.Российское Минобороны отметило, что совместное патрулирование не было направлено против третьих стран, а китайское военное ведомство обозначило главной целью повышение уровня взаимодействия стратегической авиации Китая и России.Таким образом – технологично и немногословно – Москва и Пекин обозначили свои интересы и возможности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, оценили вероятный театр военных действий (ТВД). И послали определенный сигнал Вашингтону, который пытается создавать военно-политические проблемы России и Китаю.Паника в Белом домеАмериканцы болезненно отреагировали на российско-китайское предупреждение. По мнению высокопоставленного представителя администрации США, которое он высказал в эфире американского канала Fox News, Россия и Китай "запустили бомбардировщики с ядерными боеголовками" во время поездки президента Байдена в Восточную Азию, чтобы продемонстрировать насколько серьезно "не имеющее границ" стратегическое партнерство двух стран.Вашингтон заявил, что "попытки запугать союзников и партнеров США только укрепят коллективную решимость". Интересно, чего ожидали в Белом доме после недавней серии военных угроз в адрес Москвы и Пекина?Поставками вооружений, боеприпасов, разведывательной информации и "специалистов" США и их союзники ведут прокси-войну с Россией на территории Украины.Американский президент Джо Байден 23 мая заявил, что армия США будет защищать Тайвань в случае вторжения Китая. И это шаг к Третьей мировой. Напомню, "отколовшаяся" провинция Тайвань является законной и неотъемлемой частью КНР, островная "государственность" не представлена в ООН, и признана 15 странами мира.Вашингтон, вроде бы, привержен политике "одного Китая", но использует территориальную проблему Тайваня для давления на Пекин. США активно вооружают островитян – с учетом опыта поставок оружия киевскому режиму в ходе российской специальной военной операции на Украине. Соединенные Штаты обещают Тайваню истребители F-16, реактивные системы залпового огня, противокорабельные вооружения, и даже данные военной разведки.Вооруженные силы КНР провели маневры в акватории близ острова Тайвань в качестве "серьезного предостережения" США.Ранее китайские самолеты в Южно-Китайском море уже отрабатывали удары по американскому авианосцу Theodore Roosevelt – гиперзвуковыми ракетами CH-AS-X-13 дальностью до 1500 км.И появление российско-китайской группы стратегических ракетоносцев над Тихим океаном выглядит вполне закономерным. Агрессивный провокатор может крепко получить по рукам и даже по голове.Региональная возня "гегемона"Лидеры стран четырехстороннего диалога по безопасности QUAD (Quadrilateral Security Dialogue) в Токио обсуждают противодействие растущему влиянию Китая. Однако США используют саммит для формирования новой военной коалиции, главная цель которой – укрепление американского присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе, и "сдерживание" Китая любой ценой.Вооруженный конфликт не исключается. За счет ресурсов Японии, Индии и Австралии американцы намерены сформировать "кольцо блокады", систему экономического и военно-политического "удушения" КНР. Аналогичная европейская конфигурация – страны НАТО и Украина – вполне рабочий инструмент реализации антироссийской политики Вашингтона.Антироссийское и антикитайское правительство Японии готово военными средствами отстаивать американские интересы в регионе.Индия сателлитом США не является, и вносит в "большую четверку" элемент непредсказуемости, однако геополитическое соперничество Нью-Дели и Пекина создает базу для сотрудничества в формате QUAD.Концепция большой четверки – основанное "на правилах" развитие "открытого, свободного и безопасного" Индо-Тихоокеанского региона, в противовес "китайскому миру беспредела".Китай призывает участников QUAD не выдвигать беспочвенных обвинений, не создавать блоков, поскольку это в действительности угрожает региональному миру и стабильности. Тем более что противниками США назначил одновременно две сверхдержавы – Китай ("стратегический вызов") и Россию ("немедленная угроза").Опасная индо-тихоокеанская возня Вашингтона подталкивает Пекин и Москву к укреплению военно-стратегического сотрудничества, формированию новых инструментов безопасности на Евразийском материке, в Мировом океане и космическом пространстве.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

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мнение, колумнисты, сша, китай, россия, тайвань