https://sputnik-abkhazia.ru/20220527/abkhazskiy-investitsionnyy-forum-proydet-v-moskve-1039278331.html

Абхазский форум пройдет в Москве

Абхазский форум пройдет в Москве

Абхазский форум в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" состоится по инициативе Министерства иностранных дел Республики Абхазия. 27.05.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 27 мая – Sputnik. Абхазский форум пройдет в Москве, в пресс-центре МИА "Россия сегодня" во вторник, 31 мая, сообщает Министерство иностранных дел республики.В мероприятии примут участие государственные и общественные деятели, предприниматели, молодые лидеры Абхазии и России, представители дипкорпуса, аккредитованного в Москве, уточняется в релизе.На форуме представят актуальные достижения в контексте развития абхазо-российского межгосударственного взаимодействия в различных сферах. Особое место в концепции Абхазского форума займет разработка новых идей в контексте развития сотрудничества молодых лидеров двух стран, внедрения новых прогрессивных практик по конкурсному отбору талантливых профильных специалистов в наиболее востребованных сферах, прежде всего IT.Абхазский форум – мобильная мультимедийная площадка для знакомства россиян с Республикой Абхазия, ее достижениями и планами, актуальными трендами развития социальной сферы и экономики.МИД Абхазии объявил о создании новой регулярно действующей дискуссионной мобильной площадки 1 апреля 2022 года.Форум будет проходить в регионах России с высоким потенциалом сотрудничества с Абхазией в торгово-экономической и инвестиционной сферах.Первый форум состоялся в Сочи 2 апреля. По итогам каждого форума будет создаваться рабочая группа. Рабочую группу в Сочи возглавил Айк Зебелян, который будет заниматься координацией между инвесторами и органами власти Республики Абхазия. Абхазские форумы в текущем году пройдут еще в Туле, Ростове-на-Дону, Подмосковье.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220402/glava-mid-rasskazal-gde-proydet-sleduyuschiy-abkhazskiy-investitsionnyy-forum-1038452158.html

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