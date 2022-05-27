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Барциц назвал перспективные направления сотрудничества Абхазии с Сирией

Барциц назвал перспективные направления сотрудничества Абхазии с Сирией

Правительственная делегация Абхазии во главе с министром обороны республики Владимиром Ануа с 25 мая находится в Дамаске с официальным рабочим визитом. 27.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-27T11:10+0300

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СУХУМ, 27 мая – Sputnik. Руководитель Торгового представительства Абхазии в России Олег Барциц 26 мая встретился с премьер-министром Сирийской Арабской Республики Хуссейном Арнусом.На встрече стороны наметили проведение ряда мероприятий по оптимизации сотрудничества между двумя странами в торгово-экономической, банковской и других сферах."Речь шла о вполне конкретных направлениях сотрудничества, в том числе о развитии отношений в банковской сфере, создании совместных сирийско-абхазских предприятий, о том, что Абхазия может стать достаточно серьезным логистическим хабом в свете тех изменений, которые сегодня происходят в мировой политике, что влечет за собой изменения в торгово-экономических связях, логистике, возможном товарообороте", – сказал Олег Барциц в интервью радио Sputnik Абхазия.Он выразил мнение, что встреча с премьер-министром Сирии придаст импульс для развития экономических отношений."Кроме того, обсуждалась возможность заключения соглашения аналогичного тому соглашению, которое заключено между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о взаимном поощрении и защите инвестиций. Я думаю, это также способно придать новый импульс деловому инвестиционному климату между нашими странами", – отметил он.До атаки террористических формирований на Сирию, в стране хорошо был развит аграрный сектор, и продукция была ориентирована на экспорт. Сейчас ситуация сложнее, но положение дел в этой области постепенно улучшается, заявил Барциц."Сюда начали идти инвестиции, приходят инвесторы, бизнесмены, и этому в немалой степени способствует и та политика, которую проводит Сирия. Инвестиционный комитет находится под прямым патронажем премьер-министра, и президент Сирии достаточно серьезно контролирует это направление работы", – подчеркнул он.Несмотря на санкции, существуют логистические цепочки, по которым продукция аграрной сферы Сирии может быть доставлена на внешние рынки.По словам Барциц, абхазская делегация имеет серьезный график работы: планируется подписание соглашения между оборонными ведомствами Абхазии и Сирии по сотрудничеству в военной сфере."Это предполагает довольно широкий спектр взаимодействия оборонных ведомств наших двух стран. Детали, как я понимаю, будут обсуждены на личной встрече министра обороны Абхазии и министра обороны Сирии", – подчеркнул он.В рамках визита планируется провести целый ряд мероприятий, в частности, абхазская делегация посетит место захоронения генерала Уалида Маршан и его супруги Джансет Казанба, которая была депутатом сирийского парламента.Кроме того, намечается прием в Посольстве Абхазии в Сирии, приуроченный к четвертой годовщине признания государственного суверенитета Абхазии со стороны Сирии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220525/inal-ardzinba-vstretilsya-s-poslom-sirii-v-rossii-1039255186.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220428/kabmin-prinyal-paket-dokumentov-reglamentiruyuschikh-abkhazo-siriyskie-otnosheniya-1038865138.html

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