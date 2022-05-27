https://sputnik-abkhazia.ru/20220527/rasskaz-mula-starogo-khabuga-rusdram-pokazhet-novuyu-komediyu-po-iskanderu-1039277980.html

"Рассказ мула старого Хабуга": РУСДРАМ покажет новую комедию по Искандеру

"Рассказ мула старого Хабуга": РУСДРАМ покажет новую комедию по Искандеру

Спектакль "Рассказ мула старого Хабуга" по мотивам произведения Фазиля Искандера родился из эскиза режиссерской лаборатории "Сандро" в РУСДРАМе в июне 2021... 27.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-27T13:45+0300

2022-05-27T13:45+0300

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СУХУМ, 27 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. В Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера состоялась пресс-конференция, посвященная предстоящей премьере спектакля "Рассказ мула старого Хабуга".Генеральный директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба отметил, что в театре ежемесячно проходят премьеры, что уже стало доброй традицией.Говоря о постановке, он подчеркнул, что зритель смеется на протяжении всего спектакля, но комедия это широкое понятие, это энциклопедия абхазской жизни. Это самый абхазский спектакль, так как здесь концентрат искандеровского и абхазского", – сказал он.Спектакль "Рассказ мула старого Хабуга" – это посвящение памяти руководителя фонда Фазиля Искандера Шазины Агрба, которая ушла из жизни в прошлом году, заметил Хинтба. "Мне кажется, это работа, которая очень нужна сегодняшнему зрителю и нашему сегодняшнему времени", – отметил гендиректор РУСДРАМа.Режиссер-постановщик спектакля "Рассказ мула старого Хабуга" Антон Корнилов признался, что чувствует большую ответственность, так как спектакль ставился по произведению автора, чье имя носит театр."Спектакль игровой, все держится на артистах, вся ставка на них. Все артисты будут на сцене все время, спектакль пройдет в одном акте", – рассказал режиссер-постановщик.Роли в спектакле исполняют Джамбул Жордания, Кирилл Шишкин, Осман Абухба, Руслан Жиба, Аманда Кварацхелия, Марина Сичинава, Ирина Делба.Премьерный показ спектакля "Рассказ мула старого Хабуга" в РУСДРАМе состоится 29 мая, в 19:00.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210622/Zriteli-RUSDRAMa-vybrali-pobeditelya-rezhisserskoy-laboratorii-Sandro-1032679861.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220405/khintba-rusdram-pozitsioniruetsya-kak-neotemlemaya-chast-abkhazskogo-kulturnogo-landshafta--1038495689.html

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