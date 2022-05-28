https://sputnik-abkhazia.ru/20220528/britaniya-gotovitsya-k-geopoliticheskoy-voyne-na-dva-fronta-1039287919.html

Британия готовится к геополитической войне на два фронта

Британия готовится к геополитической войне на два фронта

Многие российские политики считают, что западные страны, влияя на правящий в Киеве режим, хотят не завершить конфликт, а затянуть его, ослабив Россию. 28.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-28T09:15+0300

2022-05-28T09:15+0300

2022-05-28T10:50+0300

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Лондон продолжает настаивать на победе над Россией: "Уроки истории показывают нам, что демократия и свобода должны одержать верх над агрессией и автократами", пишет Петр Акопов для РИА Новости. Поэтому нам нужно пройти этот путь до конца, "мы не можем отступить в час, когда Украина нуждается в нас", заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс:Поэтому естественно, что Лондон советует Киеву не вести никаких переговоров с Москвой. "Как вы можете иметь дело с крокодилом, когда он ест вашу левую ногу?" — заявил премьер Борис Джонсон. Наоборот, он согласен: нужно поставить Украине дальнобойные реактивные системы залпового огня, о чем якобы уже готовы объявить США. Хотя Москва предупредила Запад, что поставки вооружений, способных достигать территории России, станут "серьезнейшим шагом к неприемлемой эскалации". Об этом вчера напомнил Сергей Лавров. На островах делают вид, что не слышат. Россия, впрочем, обращается не к Британии, а к США, потому что внутри англосаксонского лагеря все же разные представления о допустимом уровне эскалации в Европе.В Лондоне действительно готовы максимально обострять ситуацию — из-за желания не только "победить Россию", но и усилить свое влияние на Европу. Brexit лишил Лондон голоса в ЕС, но теперь конфликт на Украине дает Британии шанс активно участвовать в европейских делах, причем не в какой-то текучке, а в стратегических вопросах. Раз уж ЕС стал заложником конфронтации англосаксов и России, нужно выжать из этого максимум.Поэтому появившаяся на днях в итальянской Corriere Della Sera утечка о планах Джонсона по созданию некоего европейского сообщества не так примитивна, как кажется. Газета опирается на небританские источники, которые утверждают, что Джонсон хочет создать политический, экономический и военный альянс "как альтернативу ЕС с участием стран, объединенных недоверием к Брюсселю и к реакции Германии на действия России", "альянс государств, которые ревностно защищают национальный суверенитет, выступают за свободную экономику и готовы занимать максимально жесткую позицию в отношении российской военной угрозы".Якобы Джонсон представил свою инициативу Зеленскому еще 9 апреля во время визита в Киев. В европейское содружество войдут Великобритания, Польша, Украина, Эстония, Латвия и Литва, а потом к нему можно подключить и Турцию.В Киеве пока раздумывают: ждут 23 июня, когда состоится саммит ЕС, на котором Украина рассчитывает получить статус кандидата в союз. Почти наверняка этого не произойдет — и вот тогда к планам Джонсона в Киеве отнесутся серьезнее. Corriere Della Sera, впрочем, считает, что и сами слухи о новом сообществе распространяются именно для того, чтобы надавить на европейских лидеров перед июньским саммитом: принимайте Украину, а то Британия заберет ее себе.Но сама по себе идея Джонсона кажется европейцам нежизнеспособной, не будут Польша и Прибалтика ссориться с Брюсселем, да и Украину Британия не потянет ни финансово, ни геополитически. Все так, но это если смотреть из ситуации сегодняшнего дня. А что будет завтра?Завтра Евросоюз потеряет Украину — он, правда, и так ее не получил, хотя уже считал своей. Англосаксы — в первую очередь те же англичане — обвинят в этом Германию и ЕС: мало помогали Киеву, не готовы были до конца порвать с Путиным. Нужно все менять в Европе, хватит уже смотреть на этих трусливых немцев, давайте ориентироваться на храбрых и мудрых англичан. Над Польшей и Прибалтикой нависает угроза русского вторжения, а защищает их только НАТО, но не Европейский союз, который к тому же бесконечно унижает смелых поляков, отстаивающих свою национальную идентичность. Давайте создадим британско-польский альянс с подключением к нему Прибалтики и будем вместе противостоять России. И менять ЕС. А если еще и Турция присоединится, то возникнет мощная сила, с которой будут вынуждены считаться и европейцы, и русские.Утопичный план? Да, но только в случае сохранения сильного Евросоюза. Если же ЕС выйдет из украинского конфликта ослабленным и разделенным внутри, то все возможно. Как минимум в плане британо-польского союза, учитывая, что за Британией будут негласно стоять Штаты (особенно в случае возвращения в Белый дом Трампа, настроенного на демонтаж ЕС). Сложнее с подключением Турции: при Эрдогане Анкара точно не станет играть в откровенно антироссийские игры, потому что ей выгодно положение моста между Европой и Россией, да и курс на стратегическую автономию имеет для турецкого руководства принципиальное значение.Британские планы по одновременной игре против России и континентальной Европы не новы — это вообще классика островной дипломатии. Сейчас, правда, многим кажется, что у Лондона появился шанс надолго стать законодателем геополитического курса для ЕС в целом, настроив антироссийский вектор на десятилетия вперед. Но на самом деле это не так: унижение Европы еще аукнется англосаксам (как островным, так и заокеанским). Это понимают и в самой Британии, отсюда и планы по евросодружеству как своеобразная подстраховка на тот случай, если по итогам украинского конфликта ЕС все-таки соскочит с крючка "вечного развода с Москвой". Тогда можно будет задействовать дугу Прибалтика — Польша — Украина — Турция, чтобы и дальше стравливать Европу и Россию.Слабое место этой стратегии в том, что для нее нужны как минимум два допущения: приход к власти в Анкаре сил, согласных играть в чужую и невыгодную игру (при всех серьезных позициях англосаксов в Турции крайне маловероятный даже в случае поражения Эрдогана в следующем году), и сохранение Украины (или хотя бы того, что от нее останется) в зоне влияния Запада. А это в принципе невозможно даже на среднесрочную перспективу, так что планы Джонсона так и останутся нереализованными. В духе старой британской геополитической игры тех времен, когда у англичан еще были силы на ее реализацию.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220527/zapad-gotovitsya-predat-kiev-1039271067.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220524/shoygu-rossiya-prodolzhit-spetsialnuyu-voennuyu-operatsiyu-do-polnogo-vypolneniya-vsekh-zadach-1039231856.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220516/britaniya-tschatelno-okhranyaet-svoyu-glavnuyu-taynu-1039117707.html

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Петр Акопов https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102993/45/1029934546_140:0:1072:932_100x100_80_0_0_09d5beb18dbd55ed7b5504303b79110f.jpg

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украина, великобритания, мнение, авторы, колумнисты