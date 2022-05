https://sputnik-abkhazia.ru/20220527/zapad-gotovitsya-predat-kiev-1039271067.html

Запад готовится предать Киев

Запад готовится предать Киев

О том, как США и ЕС постепенно теряют интерес к происходящему на Украине, рассуждает публицист Виктория Никифорова. 27.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-27T09:20+0300

2022-05-27T09:20+0300

2022-05-27T10:05+0300

колумнисты

сша

ес

украина

донбасс

мнение

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/1b/1037315964_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_9c0ece40729a86a3638ee2a53c79f52f.jpg

Сдача в плен самых упертых украинских нацистов на "Азовстали" ожидаемо подорвала дух ВСУ. Военнослужащие отступают, дезертируют, сдаются в плен, те, кто еще не мобилизован, бегают от повесток. Похоже, до украинцев стало что-то доходить, пишет Виктория Никифорова для РИА Новости.Но еще заметнее увял боевой настрой их западных патронов. Сразу после освобождения Мариуполя Украина исчезла с первых полос ведущих англосаксонских СМИ. Потерялись куда-то боевые сводки под заголовками "88-й день войны, 89-й день войны..."Английская пропаганда занялась судебным процессом Джонни Деппа и Эмбер Херд ("Свидетель, вы видели пенис мистера Деппа, когда он мочился на улице?" — "Думаю, я бы запомнил, если бы увидел пенис мистера Деппа <...>") Американцы сосредоточились на подготовке к ноябрьским выборам.В штатовском информационном поле раздались, сначала робко, потом все громче, голоса здравого смысла. "Война на Украине становится все труднее, Америка к этому не готова" — так называется редакционная статья не где-нибудь, а в New York Times, главном СМИ Демпартии. Редакция советует украинским лидерам побыстрее "принять болезненные территориальные решения, которые потребуются в процессе достижения компромисса". Ну, проще говоря, сдать свои территории России.Итог этому пересмотру позиций подвел 99-летний тяжеловес мировой политики Генри Киссинджер. На Давосском форуме он без особых церемоний посоветовал Киеву поскорее сдаться — ну, то есть, начать мирные переговоры с Москвой.Интересно развил тему "лишь бы не было войны" известный консервативный публицист Патрик Бьюкенен. Он с самого начала спецоперации призывал соотечественников не впадать в милитаристский раж и здраво оценивать риски и выгоды противостояния с Россией. Сейчас он никаких выгод в затягивании конфликта не видит. Только риск ядерной войны и взаимного уничтожения.В своей колонке Бьюкенен напомнил читателям, что в XX веке американское руководство не раз пыталось развязывать конфликты в Европе, устраивало информационные войны против лидеров СССР, приводило ситуацию на грань мировой войны, а затем быстренько давало задний ход и шло на мирные переговоры. Лидеры сверхдержав, накануне бранившие друг друга на все корки, встречались, обнимались, улыбались на камеры, мир переводил дыхание."Айк (так фамильярно Бьюкенен называет президента Дуайта Эйзенхауэра) пригласил "мясника Будапешта" (butcher of Budapest) Никиту Хрущева в 12-дневное турне по Соединенным Штатам. Никсон инициировал разрядку с Леонидом Брежневым, который в 1968 году приказал войскам "Варшавского договора" раздавить "Пражскую весну"… Не пора ли США и России устроить новую разрядку вместо того, чтобы затевать холодную войну-2?" — задается вопросом автор.Можно только представить, что испытывали в эти моменты американо-советской разрядки ставленники Вашингтона в Праге и Будапеште. То же самое, наверное, что чувствуют сегодня Зеленский и Ко.Нигде так резко не ощущается перелом информповестки, как в отношении англосаксонских СМИ к Зеленскому. Нет, представителей киевского режима еще цитируют, но как изменился тон, как изменилась подача.Вот Зеленский произносит пылкую речь на Давосском форуме. Но самые яркие его реплики не цитируют в СМИ. А новостные заголовки выглядят нарочито скучно и стандартно: "Зеленский требует санкций против России", "Максимальных санкций против России". "Зеленский просит помощи, инвестиций", опять "просит помощи" и "просит помощи мирового сообщества". Как будто приехал какой-то бедный родственник из провинции, Лариосик из Житомира, и клянчит чего-то, просит, ноет под дверью. И выгнать неловко, и раздражает ужасно. Хотелось бы от него избавиться, но непонятно, как это сделать, чтобы не потерять лицо.На том же Давосском форуме за войну с Россией до победного конца агитировал только легендарный олигарх 91-летний Джордж Сорос. Но он, такое впечатление, просто отыгрывает свою роль сбитого летчика, которому отдельные финансовые кланы еще доверяют оглашать свои планы, а потом громко сетовать на их неисполнимость. Все его разглагольствования давно и безнадежно оторвались от реальности. В той же речи Сорос пообещал крах китайской экономике и лично Си Цзиньпину. Но он это обещает каждый год — и что?Успех спецоперации на Украине сказывается не столько в военных победах, сколько в понимании необходимости присоединения к России, которое приходит ко многим сотням тысяч, даже к миллионам людей одновременно. Этот перелом народной воли, конечно, исторический момент. И в этот момент вашингтонский политикум начинает догадываться, что тут лучше отойти. Не стой под стрелой, как говорится.Тем более сюрреалистические санкции против России загоняют Штаты в новую Великую депрессию. И если срочно все это не откатить, то на ноябрьских выборах у Демпартии нет ни шанса. А чтобы откатить, надо слить Украину. Ничего личного, только бизнес.Другой вопрос, как это сделать, не теряя лица? Как вашингтонская администрация продаст свое желание мирных переговоров с Россией своей же аудитории? Ведь Демпартия разгуляла в американцах совершенно нездоровую милитаристскую истерику. В комментариях к пацифистской статье в New York Times стоит сплошной стон "Байден слил!"."Да как мы можем предать Украину?!" — возмущаются читатели. Да какой урон это нанесет имиджу НАТО и самих США? Да что о нас подумают наши европейские сателлиты — ну то есть союзники по НАТО?Забавно, что байденовская администрация, снижая накал противостояния с Россией, пытается спасти Демпартию на грядущих выборах, а самые яростные сторонники Демпартии воспринимают это как предательство и грозят проголосовать против демократов, если те кинут Киев.Изрядно расстроены и восточно-европейские ястребы — и как иначе? На глазах теряется весь смысл их существования как форпоста против России. Они как один человек осуждают примиренчество Киссинджера, требуя от Вашингтона продолжать накачивать Украину оружием и воевать ею против России.Но Украина, увы, на наших глазах заканчивается. Вслед за Крымом откололись Донецкая и Луганская республики, уплыло Азовское побережье, покрыта туманом судьба черноморского берега с Одессой и Николаевым. Непонятно, что будет с западными территориями, куда пытается заступить пан Дуда со своими батальонами. Там, кстати, многие давно обзавелись "картой поляка" и видят себя частью "цивилизованного сообщества" ЕС в составе Восточных Кресов.Заканчиваются и украинцы, которыми планировалось воевать. Какой им смысл идти на фронт и погибать за президента, который наобещает с три короба, кинет в любой момент и улетит в Лондон?Западным партнерам становится скучно. Украина враз потеряла для них интерес. Окончательно тему добил сам Зеленский, предложив западным олигархам в Давосе "инвестировать" в восстановление регионов страны и насчитав убытков — широка душа русского человека — сразу на полтриллиона долларов. Ах, нет, таких денег нету. Ах, как же это все надоело. А что там у Джонни Деппа с Эмбер Херд?...Пока проекты мирных договоров, которые предлагают на рассмотрение Москве, выглядят на редкость бессмысленно. Тот же Киссинджер предлагает России и Украине вернуться к статус-кво — то есть к границам на 24 февраля. Итальянское руководство вообще рекомендовало отдать Украине и Донбасс, и Крым — со статусом автономии. Ну, это просто "прямое хамство в адрес России", как выразился Дмитрий Медведев.В общем, похоже, что все это очень долгая история. Лишь постепенно осознание гибельности конфликтов с Россией доходит до западных хозяев Украины. Что ж, придется продолжать. Не откажем себе в удовольствии еще раз процитировать Медведева: "...посылать их (авторов мирных договоров. — Прим. авт.) в известном направлении. И работать дальше на достижение целей специальной военной операции".Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220524/bolshe-chem-prosto-pobeda-osvobozhdenie-mariupolya-1039238203.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220513/zapad-sozdal-na-ukraine-voennogo-titana-kotoryy-ego-pogubit-1039079873.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220511/ssha-ne-veryat-v-pobedu-ukrainy-i-khotyat-ustroit-ey-golodomor-zayavil-volodin-1039051926.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220516/putin-nazval-nato-instrumentom-vneshney-politiki-ssha-1039124756.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220523/postpred-kryma-zayavil-ob-izmenenii-statusa-azovskogo-morya-1039214748.html

сша

украина

донбасс

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Никифорова Виктория https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0b/09/1031248820_0:0:1200:1200_100x100_80_0_0_49091809e288def1bcd47fea98df6bdf.jpg

Никифорова Виктория https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0b/09/1031248820_0:0:1200:1200_100x100_80_0_0_49091809e288def1bcd47fea98df6bdf.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Никифорова Виктория https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0b/09/1031248820_0:0:1200:1200_100x100_80_0_0_49091809e288def1bcd47fea98df6bdf.jpg

колумнисты, сша, ес, украина, донбасс, мнение, в мире