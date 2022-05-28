https://sputnik-abkhazia.ru/20220528/mnogotysyachnyy-miting-nachalsya-v-erevane-1039295619.html
Многотысячный митинг начался в Ереване
Многотысячный митинг начался в Ереване
28 мая в Армении отмечают один из главных государственных праздников - день создания Первой Республики. 28.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-28T19:52+0300
2022-05-28T19:52+0300
2022-05-28T19:52+0300
армения
митинги
протесты
в мире
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СУХУМ, 28 мая - Sputnik. В столице Армении начался масштабный митинг оппозиции, сообщает Sputnik Армения.В первых рядах шли представители духовенства и высокопоставленные офицеры в отставке. Демонстранты хотят пройти по центральным улицам Еревана.Помимо армянской столицы, протестное шествие стартовало и в Степанакерте. Участники шествия скандировали лозунги несогласия с политикой властей, обвиняя политиков в готовности уступить требованиям Баку и Анкары.Протесты в Армении продолжаются уже месяц. Оппозиция требует отставки правительства и премьер-министра страны Никола Пашиняна, который 13 апреля, выступая в парламенте, выразил сожаление, что в 2018-2019 годах не заявил народу, что "все друзья Армении, далекие и близкие, ожидают, что мы так или иначе сдадим Азербайджану известные семь районов и снизим нашу планку по статусу Арцаха".Оппозиция также критикует милитаристские высказывания президента Азербайджана Ильхама Алиева, который призвал Армению смириться с тем, что карабахский вопрос "закрыт" и заявил, что делимитация армяно-азербайджанской границы автоматически положит конец территориальным претензиям реваншистских сил в Армении.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220513/deyatelnost-fonda-sorosa-v-armenii-khotyat-zapretit-1039086276.html
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армения, митинги, протесты, в мире
Многотысячный митинг начался в Ереване
28 мая в Армении отмечают один из главных государственных праздников - день создания Первой Республики.
СУХУМ, 28 мая - Sputnik.
В столице Армении начался масштабный митинг оппозиции, сообщает Sputnik Армения
.
Митинг движения "Сопротивление", по традиции, начался на площади Франции в Ереване, на которой с 1 мая стоит палаточный городок оппозиции. Протестующие исполнили гимны Армении и Арцаха в честь дня Первой республики.
В первых рядах шли представители духовенства и высокопоставленные офицеры в отставке. Демонстранты хотят пройти по центральным улицам Еревана.
Помимо армянской столицы, протестное шествие стартовало и в Степанакерте. Участники шествия скандировали лозунги несогласия с политикой властей, обвиняя политиков в готовности уступить требованиям Баку и Анкары.
Протесты в Армении продолжаются уже месяц
. Оппозиция требует отставки правительства и премьер-министра страны Никола Пашиняна, который 13 апреля, выступая в парламенте, выразил сожаление, что в 2018-2019 годах не заявил народу, что "все друзья Армении, далекие и близкие, ожидают, что мы так или иначе сдадим Азербайджану известные семь районов и снизим нашу планку по статусу Арцаха".
Оппозиция также критикует милитаристские высказывания президента Азербайджана Ильхама Алиева, который призвал Армению смириться с тем, что карабахский вопрос "закрыт" и заявил, что делимитация армяно-азербайджанской границы автоматически положит конец территориальным претензиям реваншистских сил в Армении.