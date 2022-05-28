https://sputnik-abkhazia.ru/20220528/tretyakov-ya-vsegda-byl-protivnikom-bolonskoy-sistemy-obrazovaniya-1039295107.html

Третьяков: я всегда был противником Болонской системы образования

Третьяков: я всегда был противником Болонской системы образования

Россия намерена выйти из Болонской системы образования, на которую она перешла почти 20 лет назад, в 2003 году. 28.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-28T19:05+0300

2022-05-28T19:05+0300

2022-05-28T19:05+0300

россия

высшее образование

университеты

высшая школа телевидения мгу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/1c/1039295236_0:198:2935:1849_1920x0_80_0_0_f99913c8d0680e24bc259d25c2a9a06f.jpg

СУХУМ, 28 мая – Sputnik. Декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков в интервью радио Sputnik рассказал о своем отношении к намерению России отказаться от Болонской системы образования.Болонская система была создана для того, чтобы в рамках Европы создать условия для перетекания самых способных учеников выпускных классов и студентов начальных курсов в ведущие европейские вузы, добавил Третьяков."Нужно понимать, что это – система "пылесоса": все лучшее, что есть на периферии, должно быть отобрано с помощью специальной системы. Для этого и нужна унификация и обучение с перспективой устройства на работу в крупнейших странах Европы", - заметил он.Продолжая свою мысль, Третьяков сказал, что, так как в провинциальных по отношению к центральной Европе в вузах и средних школах образование гораздо хуже, то нужно было снизить планку для всех. Что и было сделано посредством внедрения экзаменов в виде тестов."Российское образование, то есть бывшее советское, оно было не то, что повыше по уровню, чем в этих странах, оно было по многим направлениям лучше, чем образование во Франции, Германии, Великобритании, Италии. Потому что оно воспроизводило классическую систему образования, как в школах, так и в вузах, обязательно присутствовал набор общегуманитарных дисциплин, который нужно знать по-настоящему образованному человеку. Болонская система – меркантильная система, она создана для того, чтобы отбирать людей узкого направления в образовании, то есть, будущих работников на этом конвейере, включая научный конвейер. Инженер не знает литературу, кроме английской, не знает хорошо свой родной язык, не знает философию и так далее", - сказал Виталий Третьяков.Советская система образования была одной из лучших в мире, а некоторые ее считали и самой лучшей, добавил он."Но почему-то дипломы наших выпускников не приравнивали к своим. Зачем нужно что-то сравнивать если итак эта система выпускает специалистов с высшим образованием лучше? Манок был такой – мы будем признавать ваши дипломы, а что такое признавать дипломы? Автоматически облегчить переезд выпускников из России, Абхазии, не важно откуда, туда, где этот диплом признается", - сказал Третьяков.Говоря о том, что Болонская система нанесла вред российскому образованию, он привел пример из своего опыта работы в МГУ.Советская школа образования тем и отличалась в лучшую сторону, что тезис "некоторые знания тебе вообще не пригодятся", отвергался, подчеркнул Виталий Третьяков.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220527/abkhazskie-eksperty-dali-otsenku-bolonskoy-sisteme-obrazovaniya-1039285865.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220526/problemy-rossiyskogo-obrazovaniya--ne-v-bolonskoy-sisteme-i-ege-1039259928.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220510/agu-predlozhil-novuyu-skhemu-uproschennogo-postupleniya-v-vuz-1039045263.html

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, высшее образование, университеты, высшая школа телевидения мгу