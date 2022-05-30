https://sputnik-abkhazia.ru/20220530/budem-menshe-kvasit-v-rossii-zakanchivaetsya-vazhneyshee-syre-1039313053.html

"Будем меньше квасить": в России заканчивается важнейшее сырье

"Будем меньше квасить": в России заканчивается важнейшее сырье

В России не хватает сырья для кисломолочной продукции. Львиная доля — импортная, а из-за санкций поставки нарушились. Запасов осталось максимум на полгода. 30.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-30T11:24+0300

2022-05-30T11:24+0300

2022-05-30T11:35+0300

россия

продукты

молочная продукция

экономика

санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/1e/1039313431_0:200:2931:1848_1920x0_80_0_0_79d43fa4a476c166a43bf4181f1255f4.jpg

Станут ли сметана и творог деликатесом — читайте в материале Ирины Красиковой для РИА Новости.Сырьевая зависимостьОтечественные производители бьют тревогу: около 80 процентов закваски — основы для приготовления сметаны, творога, кефира и другой кисломолочки — завозят из Дании, Болгарии, Италии.Однако из-за санкций с этим теперь сложно. Иностранные контрагенты отказываются от поставок. Плюс перебои с денежными переводами и в логистических цепочках. Запасов хватит лишь на шесть месяцев, предупреждают участники рынка.Российские компании давно подсели на импорт. "В СССР внутренние потребности в закваске покрывались почти полностью. Только один-два процента поступало из-за рубежа. После перехода к рыночной экономике это узкое направление стало нерентабельным. В страну хлынула более дешевая иностранная продукция", — объясняет Светлана Бронникова, руководитель терапевтических программ Центра Интуитивного питания и психотерапии расстройств пищевого поведения IntuEat.Сейчас доля отечественных производителей на внутреннем рынке — лишь 12 процентов. Например, основу для кисломолочки делают в Барнауле и Угличе. Этого недостаточно.В то же время закваска закваске рознь. Если кефирной еще достаточно, то других видов — практически нет. "Поставки из Европы резко сократились, а цены взлетели. Не за горами дефицит творога, сметаны, йогурта, сыров", — говорит Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.С апреля, когда российским и белорусским фурам запретили проезд по ЕС, в разы подорожала и доставка. Исключение — продовольствие и лекарства.Минск в долгу не остался: теперь грузовики с европейскими номерами в Белоруссию не пускают.Приходится перегружать товары из ЕС на границе. На это уходит несколько дней — расходы растут.О назревающем кризисе в отрасли предупреждает член комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергей Лисовский. Он обратился к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву. "Неопределенность на рынке и смена поставщиков, перенастройка технологических процессов могут повлиять на объемы производства и стоимость итогового продукта", — подчеркнул парламентарий.Производители просят дополнительную господдержку для перехода на отечественное оборудование и сырье. Сколько именно — не уточняют.Минимальный выборВ Минсельхозе, в свою очередь, уверяют: у российских предприятий достаточно необходимого сырья и компонентов. Проблемы в логистике разрешимы за счет альтернативных поставщиков и маршрутов.Увеличить выпуск отечественной закваски вполне реально, считают аналитики. Однако надо запастись терпением. Быстро перестроиться не получится — слишком долго Россия зависела от Запада.Нужна поддержка государства. Например, льготы — как тепличным комплексам, которым субсидировали до 30 процентов затрат на капитальное строительство, выдали дешевые кредиты на оборудование и текущие расходы.Денежных вливаний требуют также научные разработки и подготовка кадров для отрасли. Пока же производители ищут новых партнеров. "Они есть в Китае, Иране. Вопрос — на каких условиях сотрудничать", — отмечает Гойхман.Однако подорожания не избежать, добавляет он. За дополнительные издержки всегда расплачиваются конечные потребители. Да и ассортимент сократится: на полках магазинов останутся самые простые сорта сыра, ряженки, простокваши, творога.При этом спрос на более дорогую кисломолочку — йогурты, десерты — снизится. Прежде всего в регионах, особенно чувствительных к повышению цен. Перейдут на кефир в пленке, творог во флоупаке и продукцию с заменителями молочного жира, прогнозируют аналитики.Надо сказать, что продукты в России дорожают не первый месяц: в апреле по сравнению с мартом — на 2,87 процента. Больше всего в Ингушетии и Кабардино-Балкарии.Не отстают и непродовольственные товары. Так, цена туалетного мыла выросла на 12 процентов, хозяйственного — на 10,2. Спички, зубные пасты прибавили около восьми. Стиральные порошки, туалетная бумага, подгузники тоже не подешевели.Причины те же: уход с рынка крупных европейских производителей и проблемы с логистикой. А нечистые на руку продавцы воспользовались ситуацией и переписали ценники. Кто-то вовсе придерживает товар на фоне ажиотажа.Роста не избежать никомуУскоряющаяся инфляция — проблема общемировая. К примеру, в Великобритании — максимум за 13 лет, семь процентов. Оборот супермаркетов по сравнению с прошлым годом упал на 4,5 процента. Четверть британцев с трудом сводят концы с концами.В ЕС ситуация не лучше. Инфляция в США — какой не было с 1980-х. Цены взлетели даже на любимый американцами фастфуд. Особенно это заметно на бургерах: бекон и фарш подорожали на 17,7 и 14,8 процента соответственно. Салат — на 12,7, булочка — на десять, соус — на 9,2.На самом деле все еще хуже. Реальная инфляция в США — двузначная.Виновата Россия, оправдывается президент Джо Байден. Но цены растут с прошлого года, указывает The Wall Street Journal. Это результат "чрезмерных федеральных расходов и мягкой денежно-кредитной политики".Монетарные власти в оправдание твердили, что все это временно, из-за ковида."Коронакризис" действительно сильно ударил по мировой экономике. А тут масла в огонь подлили антироссийские санкции: нефтяные и газовые котировки бьют рекорды, взлетели цены на удобрения, пшеницу, кукурузу. Дорожает производство, транспорт и в конечном счете товары на полках магазинов. Причем страдают как развитые, так и бедные государства. В ООН предупреждают: пятая часть человечества вскоре столкнется с нищетой и голодом.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220407/ozgan-riska-defitsita-produktov-pitaniya-v-abkhazii-net-1038543990.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220423/amerikantsy-ne-veryat-tomu-chto-v-inflyatsii-v-ssha-vinovata-rossiya-1038788210.html

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, продукты, молочная продукция, экономика, санкции