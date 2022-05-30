https://sputnik-abkhazia.ru/20220530/politolog-o-voennom-soglashenii-abkhazii-i-sirii-pokazyvaem-chto-u-nas-est-druzya-1039319384.html

Политолог о военном соглашении Абхазии и Сирии: показываем, что у нас есть друзья

Политолог о военном соглашении Абхазии и Сирии: показываем, что у нас есть друзья

Минобороны Абхазии и Сирийской Арабской Республикой подписали Соглашение о сотрудничестве в военной сфере в воскресенье 29 мая. 30.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-30T18:02+0300

2022-05-30T18:02+0300

2022-05-30T18:02+0300

в абхазии

армия

военные

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СУХУМ, 30 мая – Sputnik. Подписание Соглашения между Минобороны Абхазии и Минобороны Сирии – взаимный показатель, что страны не одиноки в мире, сказал в интервью радио Sputnik политолог Александр Студеникин.История Абхазии – это история войн и восстановление Абхазского государства во-многом связано с вооруженными силами, подчеркнул политолог. "То есть, наша народная армия одержала победу на поле боя и дала возможность восстановить государственность", - сказал Студеникин.Учитывая сложную ситуацию в мире, вопросы национальной безопасности выходят на первый план, поэтому все, что касается укрепления обороноспособности государства, приобретает важное значение, продолжил он."Мы за мир, безусловно, я не знаю людей, которые были бы за войну, но исходя из того, что ситуация в мире такая тяжелая и сложная, именно вот эта составляющая очень важная. Мир, как бы это банально ни звучало, не то что меняется, на самом деле, он уже никогда не будет прежним, и для того чтобы выжить в новой конфигурации, необходимо получить больше возможностей", - подчеркнул политолог.Документ был подписан в рамках визита в Сирийскую Арабскую Республику абхазской делегации во главе с министром обороны генерал-полковником Владимиром Ануа. В штаб-квартире Минобороны Сирии генерал-лейтенант Али Махмуд Аббас принял своего абхазского коллегу и обсудил с ним перспективы сотрудничества в военной сфере между двумя дружественными странами.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220527/bartsits-nazval-perspektivnye-napravleniya-sotrudnichestva-abkhazii-s-siriey-1039273232.html

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