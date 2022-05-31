https://sputnik-abkhazia.ru/20220531/kabmin-podvel-itogi-ocherednogo-zasedaniya--1039334368.html

Кабмин подвел итоги очередного заседания

Кабмин подвел итоги очередного заседания

Более десяти вопросов рассмотрели члены правительстве Абхазии на заседании 31 мая. 31.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-31T21:05+0300

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2022-05-31T21:05+0300

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СУХУМ, 31 мая - Sputnik. Премьер-министр Александр Анкваб провел во вторник очередное заседание Правительства Абхазия, на котором было рассмотрено свыше 10 вопросов, сообщается на сайте Кабмина.В начале заседания вице-премьер, министр экономики Кристина Озган представила проект Постановления о Плане по подготовке авиационного персонала гражданской авиации Республики Абхазия на 2022-2025 годы. Документ был принят правительством.Анкваб подчеркнул важность подготовки квалифицированных кадров для Сухумского аэропорта с учетом перспектив его открытия. Для обслуживания воздушной гавани нужны будут специалисты различного профиля – авиадиспетчеры и инженерно-технический персонал по организации движения и наземного обслуживания самолетов. Следить за обучением студентов и переподготовкой существующих кадров премьер поручил Минэкономики.Затем правительство утвердило Положение об особом порядке подтверждения электрических мощностей в Республике Абхазия. Документ определяет порядок подтверждения и подключения объекта к трафику единого оператора электроэнергии республики, лимиты, допустимые к потреблению объектом и другое.Также на заседании утвердили персональный состав межведомственной комиссии по реализации Государственной целевой программы "Жилище-2022". В нее вошли депутаты Парламента Рашида Айба, Эрик Рштуни и Батал Джопуа.Кроме того, был одобрен проект Меморандума о взаимопонимании между Государственным комитетом Абхазии по делам молодежи и спорту и Федеральным агентством России по делам молодежи.Внесены изменения в состав Коллегии Госкомсвязи Абхазии и утвержден ежегодный тематический План госзаказа на издание художественной и иной литературы госиздательством.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220531/zatulin-prizval-ne-tyanut-s-otkrytiem-aviasoobscheniya-s-abkhaziey-1039327711.html

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