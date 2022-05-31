https://sputnik-abkhazia.ru/20220531/minkultury-poruchilo-vosstanovit-nadgrobiya-v-sukhumskom-panteone-1039335038.html
Минкультуры поручило восстановить надгробия в Сухумском пантеоне
Минкультуры поручило восстановить надгробия в Сухумском пантеоне
На днях Администрация Сухума совместно с МУП "Благоустройство" расчистила территорию пантеона. 31.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-31T23:25+0300
2022-05-31T23:25+0300
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СУХУМ, 31 мая - Sputnik. Глава Минкультуры Абхазии Даур Кове поручил восстановить пострадавшие от рук вандалов надгробные памятники в сухумском пантеоне. Об этом он сообщил на заседании Кабмина 31 мая.По его словам, пантеон должен быть закреплен либо за Администрацией города, либо за Министерством культуры для надлежащего слежения за ним и сохранности памятников.Премьер-министр Александр Анкваб поручил определить структуру, которой будет подведомствен объект, и организовать его охрану."У нас есть специалисты, которые могут поправить сложившуюся ситуацию. Минфин найдет дополнительные средства. Если потребуется, попросим город, чтобы взял на себя часть расходов", - отметил глава правительства.В начале мая неизвестные осквернили несколько надгробных памятников общественно-политических деятелей Абхазии, захороненных в Сухумском пантеоне. На памятниках советского и абхазского государственного деятеля Аслана Отырба, его супруги - педагога Татьяны Конджария и бывшего министра юстиции Абхазской АССР Темура Кецба были откручены бронзовые образы покойных. Вандалы демонтировали и бронзовый бюст советского государственного деятеля Григория Пилия, которого первым похоронили в национальном пантеоне.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220526/uchenye-prizvali-rukovodstvo-abkhazii-obespechit-okhranu-sukhumskogo-panteona-1039269465.html
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сухум, новости, памятники
Минкультуры поручило восстановить надгробия в Сухумском пантеоне
23:25 31.05.2022 (обновлено: 23:47 31.05.2022)
На днях Администрация Сухума совместно с МУП "Благоустройство" расчистила территорию пантеона.
СУХУМ, 31 мая - Sputnik.
Глава Минкультуры Абхазии Даур Кове поручил восстановить пострадавшие от рук вандалов надгробные памятники в сухумском пантеоне. Об этом он сообщил
на заседании Кабмина 31 мая.
"Я пригласил художников, мы дали им поручения восстановить надгробия. Нужна круглосуточная охрана, ограда по периметру. Там есть только ворота, а забора по всему периметру нет. Нужен постоянный уход за пантеоном", - отметил Кове.
По его словам, пантеон должен быть закреплен либо за Администрацией города, либо за Министерством культуры для надлежащего слежения за ним и сохранности памятников.
Премьер-министр Александр Анкваб поручил определить структуру, которой будет подведомствен объект, и организовать его охрану.
"У нас есть специалисты, которые могут поправить сложившуюся ситуацию. Минфин найдет дополнительные средства. Если потребуется, попросим город, чтобы взял на себя часть расходов", - отметил глава правительства.
В начале мая неизвестные осквернили
несколько надгробных памятников общественно-политических деятелей Абхазии, захороненных в Сухумском пантеоне. На памятниках советского и абхазского государственного деятеля Аслана Отырба, его супруги - педагога Татьяны Конджария и бывшего министра юстиции Абхазской АССР Темура Кецба были откручены бронзовые образы покойных. Вандалы демонтировали и бронзовый бюст советского государственного деятеля Григория Пилия, которого первым похоронили в национальном пантеоне.