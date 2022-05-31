https://sputnik-abkhazia.ru/20220531/minkultury-poruchilo-vosstanovit-nadgrobiya-v-sukhumskom-panteone-1039335038.html

Минкультуры поручило восстановить надгробия в Сухумском пантеоне

Минкультуры поручило восстановить надгробия в Сухумском пантеоне

На днях Администрация Сухума совместно с МУП "Благоустройство" расчистила территорию пантеона. 31.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-31T23:25+0300

2022-05-31T23:25+0300

2022-05-31T23:47+0300

в абхазии

сухум

новости

памятники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101878/94/1018789466_0:246:4928:3018_1920x0_80_0_0_dd7b1dc4e0fe57353ae01308af1d576c.jpg

СУХУМ, 31 мая - Sputnik. Глава Минкультуры Абхазии Даур Кове поручил восстановить пострадавшие от рук вандалов надгробные памятники в сухумском пантеоне. Об этом он сообщил на заседании Кабмина 31 мая.По его словам, пантеон должен быть закреплен либо за Администрацией города, либо за Министерством культуры для надлежащего слежения за ним и сохранности памятников.Премьер-министр Александр Анкваб поручил определить структуру, которой будет подведомствен объект, и организовать его охрану."У нас есть специалисты, которые могут поправить сложившуюся ситуацию. Минфин найдет дополнительные средства. Если потребуется, попросим город, чтобы взял на себя часть расходов", - отметил глава правительства.В начале мая неизвестные осквернили несколько надгробных памятников общественно-политических деятелей Абхазии, захороненных в Сухумском пантеоне. На памятниках советского и абхазского государственного деятеля Аслана Отырба, его супруги - педагога Татьяны Конджария и бывшего министра юстиции Абхазской АССР Темура Кецба были откручены бронзовые образы покойных. Вандалы демонтировали и бронзовый бюст советского государственного деятеля Григория Пилия, которого первым похоронили в национальном пантеоне.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220526/uchenye-prizvali-rukovodstvo-abkhazii-obespechit-okhranu-sukhumskogo-panteona-1039269465.html

сухум

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

сухум, новости, памятники