https://sputnik-abkhazia.ru/20220531/rossiyskiy-biznesmen-otsenil-investitsionnyy-klimat-v-abkhazii-1039327893.html
Российский бизнесмен оценил инвестиционный климат в Абхазии
Российский бизнесмен оценил инвестиционный климат в Абхазии
Представители бизнеса из Сухума присоединились к Абхазскому форуму, который проходит в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" по инициативе... 31.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-31T14:10+0300
2022-05-31T14:10+0300
2022-05-31T14:10+0300
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СУХУМ, 31 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Директор туристического комплекса "Тамыш Village" Константин Новиков, выступая на Абхазском форуме, рассказал о своем туристическом объекте и инвестиционном климате в республике."Я представляю компанию, которая открылась только в прошлом году, в начале сезона – 1 июня. Наш объект находится в восточной части Абхазии, это Очамчырский район. Летом 2020 года было решено построить бюджетный кемпинговый поселок, который сочетает в себе все удобства, необходимые для туриста. Строительство было завершено в рекордно короткие сроки, 1 июня наш объект принял первых туристов", – подчеркнул Новиков.В прошлом году на туристическом объекте отдохнуло порядка десяти тысяч человек, проинформировал директор "Тамыш Village"."С точки зрения организации бизнеса хочу отметить, что Абхазия является дружелюбной страной в плане гостеприимства и делового сотрудничества", – поделился своими наблюдениями предприниматель.Вместе с тем удаленность курортного объекта от границы с Россией создает определенный проблемы, признался он. "В летний период, когда граница переполнена, для туристов, летящих через адлерский аэропорт, это создает определенные трудности", – подчеркнул он.Абхазский форум проходит в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" по инициативе Министерства иностранных дел Республики Абхазия.Посредством видеомоста из пресс-центра Sputnik к мероприятию присоединились директор туристического комплекса "Тамыш Village" Константин Новиков, директор по развитию транспортной компании "Гаруда-экспресс" Астан Барциц и начальник отдела международных отношений Абхазского государственного университета Анна Адлейба.Форум проводится для презентации российской аудитории социально-экономического потенциала республики, формирования привлекательного инвестиционного имиджа Абхазии в регионах России.В мероприятии примут участие государственные и общественные деятели, предприниматели, молодые лидеры Абхазии и России, представители дипкорпуса, аккредитованного в Москве.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220402/direktor-tamysh-village-otsenil-usloviya-raboty-v-abkhazii-1038451160.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220531/zatulin-prizval-ne-tyanut-s-otkrytiem-aviasoobscheniya-s-abkhaziey-1039327711.html
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Российский бизнесмен оценил инвестиционный климат в Абхазии
Представители бизнеса из Сухума присоединились к Абхазскому форуму, который проходит в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" по инициативе МИД Абхазии.
СУХУМ, 31 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Директор туристического комплекса "Тамыш Village" Константин Новиков, выступая на Абхазском форуме, рассказал о своем туристическом объекте и инвестиционном климате в республике.
"Я представляю компанию, которая открылась только в прошлом году, в начале сезона – 1 июня. Наш объект находится в восточной части Абхазии, это Очамчырский район. Летом 2020 года было решено построить бюджетный кемпинговый поселок, который сочетает в себе все удобства, необходимые для туриста. Строительство было завершено в рекордно короткие сроки, 1 июня наш объект принял первых туристов", – подчеркнул Новиков.
В прошлом году на туристическом объекте отдохнуло порядка десяти тысяч человек, проинформировал директор "Тамыш Village".
"С точки зрения организации бизнеса хочу отметить, что Абхазия является дружелюбной страной в плане гостеприимства и делового сотрудничества", – поделился своими наблюдениями предприниматель.
Вместе с тем удаленность курортного объекта от границы с Россией создает определенный проблемы, признался он.
"В летний период, когда граница переполнена, для туристов, летящих через адлерский аэропорт, это создает определенные трудности", – подчеркнул он.
Абхазский форум проходит в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" по инициативе Министерства иностранных дел Республики Абхазия.
Посредством видеомоста из пресс-центра Sputnik к мероприятию присоединились директор туристического комплекса "Тамыш Village" Константин Новиков, директор по развитию транспортной компании "Гаруда-экспресс" Астан Барциц и начальник отдела международных отношений Абхазского государственного университета Анна Адлейба.
Форум проводится для презентации российской аудитории социально-экономического потенциала республики, формирования привлекательного инвестиционного имиджа Абхазии в регионах России.
В мероприятии примут участие государственные и общественные деятели, предприниматели, молодые лидеры Абхазии и России, представители дипкорпуса, аккредитованного в Москве.