https://sputnik-abkhazia.ru/20220531/rossiyskiy-biznesmen-otsenil-investitsionnyy-klimat-v-abkhazii-1039327893.html

Российский бизнесмен оценил инвестиционный климат в Абхазии

Российский бизнесмен оценил инвестиционный климат в Абхазии

Представители бизнеса из Сухума присоединились к Абхазскому форуму, который проходит в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" по инициативе... 31.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-31T14:10+0300

2022-05-31T14:10+0300

2022-05-31T14:10+0300

пресс-центр

абхазия

россия

экономика

политика

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/13/1035967129_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4e3cdfec8315bc70696e73149228b548.jpg

СУХУМ, 31 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Директор туристического комплекса "Тамыш Village" Константин Новиков, выступая на Абхазском форуме, рассказал о своем туристическом объекте и инвестиционном климате в республике."Я представляю компанию, которая открылась только в прошлом году, в начале сезона – 1 июня. Наш объект находится в восточной части Абхазии, это Очамчырский район. Летом 2020 года было решено построить бюджетный кемпинговый поселок, который сочетает в себе все удобства, необходимые для туриста. Строительство было завершено в рекордно короткие сроки, 1 июня наш объект принял первых туристов", – подчеркнул Новиков.В прошлом году на туристическом объекте отдохнуло порядка десяти тысяч человек, проинформировал директор "Тамыш Village"."С точки зрения организации бизнеса хочу отметить, что Абхазия является дружелюбной страной в плане гостеприимства и делового сотрудничества", – поделился своими наблюдениями предприниматель.Вместе с тем удаленность курортного объекта от границы с Россией создает определенный проблемы, признался он. "В летний период, когда граница переполнена, для туристов, летящих через адлерский аэропорт, это создает определенные трудности", – подчеркнул он.Абхазский форум проходит в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" по инициативе Министерства иностранных дел Республики Абхазия.Посредством видеомоста из пресс-центра Sputnik к мероприятию присоединились директор туристического комплекса "Тамыш Village" Константин Новиков, директор по развитию транспортной компании "Гаруда-экспресс" Астан Барциц и начальник отдела международных отношений Абхазского государственного университета Анна Адлейба.Форум проводится для презентации российской аудитории социально-экономического потенциала республики, формирования привлекательного инвестиционного имиджа Абхазии в регионах России.В мероприятии примут участие государственные и общественные деятели, предприниматели, молодые лидеры Абхазии и России, представители дипкорпуса, аккредитованного в Москве.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220402/direktor-tamysh-village-otsenil-usloviya-raboty-v-abkhazii-1038451160.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220531/zatulin-prizval-ne-tyanut-s-otkrytiem-aviasoobscheniya-s-abkhaziey-1039327711.html

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

абхазия, россия, экономика, политика, новости